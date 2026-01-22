Фіналістка шоу зізналася, що її закоханість уже минула. Про це Настя Половинкіна розповіла у першому інтерв'ю після "Холостяка" Славі Дьоміну.

Закоханість пройшла десь за місяць. Ти повертаєшся у своє життя, розумієш, що ти не подобаєшся людині. І я не знала, чи він разом з Надін. Я йому сама не писала, він теж. Я сходила до психолога, зрозуміла, що в мене є робота, друзі, батьки – все супер,

– поділилась дівчина.

Анастасія додала, що востаннє бачилась з Тарасом Цимбалюком на відпочинку в Буковелі. Це була випадкова зустріч. У них відбувся короткий діалог.

"Ми спілкуємось, щось коментуємо щось в інстаграмі, просто як люди, які пройшли якийсь шлях за ці 2,5 місяці. У Буковелі справді зустрілись, я відпочивала зі своєю компанією, він зі своєю компанією. Про щось душевне не спілкуємось", – зауважила Настя Половинкіна.

Інтерв'ю з Настею Половинкіною: дивіться відео онлайн

Додамо, що зараз у мережі Анастасії приписують роман зі співаком Віталієм Островським – їх ловили за поцілунками. Однак дівчина запевнила, що зараз не перебуває у стосунках і не хоче відносин.

Чому ходили чутки, що Настя і Тарас разом після шоу?