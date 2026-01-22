Финалистка шоу призналась, что ее влюбленность уже прошла. Об этом Настя Половинкина рассказала в первом интервью после "Холостяка" Славе Демину.
К слову Ирочка с "Холостяка" призналась, общается ли с победительницей проекта
Влюбленность прошла где-то за месяц. Ты возвращаешься в свою жизнь, понимаешь, что ты не нравишься человеку. И я не знала, или он вместе с Надин. Я ему сама не писала, он тоже. Я сходила к психологу, поняла, что у меня есть работа, друзья, родители – все супер,
– поделилась девушка.
Анастасия добавила, что последний раз виделась с Тарасом Цимбалюком на отдыхе в Буковеле. Это была случайная встреча. У них состоялся короткий диалог.
"Мы общаемся, что-то комментируем что-то в инстаграме, просто как люди, которые прошли какой-то путь за эти 2,5 месяца. В Буковеле действительно встретились, я отдыхала со своей компанией, он со своей компанией. О чем-то душевном не общаемся", – заметила Настя Половинкина.
Интервью с Настей Половинкиной: смотрите видео онлайн
Добавим, что сейчас в сети Анастасии приписывают роман с певцом Виталием Островским – их ловили за поцелуями. Однако девушка заверила, что сейчас не состоит в отношениях и не хочет отношений.
Почему ходили слухи, что Настя и Тарас вместе после шоу?
- На постшоу "Холостяка" Анастасия Половинкина рассказала, что верила в их пару. Поэтому когда Тарас ее не выбрал, она чувствовала злость и агрессию.
- После завершения проекта Настя поехала к друзьям в Одессу, а затем в Киев. Ее также поддержала актриса Наталья Денисенко. Анастасия также призналась, что не находится в отношениях. И добавила, что считает, что в построении отношений инициативу в свои руки должен брать именно мужчина.
- Цимбалюк взамен попросил у девушки извинения, что оскорбил ее чувства. Поэтому у зрителей сложилось впечатление, что у Насти и Тараса могут сложиться отношения уже за пределами проекта. А совместные фото с Буковеля только подогрели сплетни. Сейчас же известно, что они точно не вместе.