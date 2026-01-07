Знайшли кохання поза проєктом: які переможниці "Холостяка" вийшли заміж
- Переможниця першого "Холостяка" Олександра Шульгіна заручилася у 2022 році та виховує двох доньок, але весілля відклала через війну.
- Інші переможниці шоу, такі як Олена Ряснова, Анна Козир, Анна Селюкова, Марина Кіщук, Іванна Гончарук, також знайшли своє кохання поза проєктом.
14 сезон шоу "Холостяк" завершився. Тарас Цимбалюк та переможниця Надін Головчук не разом після проєкту. Це не стало здивуванням, адже більшості пар і справді не вдається побудувати відносини, коли камери вимикаються.
"Холостяк" може бути важливою частиною життя для його учасників, однак це точно не кінець історії. Чимало тих дівчат, які перемогли у проєкті, згодом все-таки знайшли своє кохання. 24 Канал розповість про зірок шоу, які вийшли заміж та побудували сім'ю.
Олександра Шульгіна
Саша Шульгіна – перша переможниця проєкту "Холостяк". Вона спробувала побудувати стосунки з Максимом Чмерковським, однак пара розійшлась. Зараз Олександра живе у США. У 2022 році вона заручилась з обранцем, якого називає своїм другом душі та Суперменом.
Пара не повідомляла про весілля: свято вирішили відкласти через війну. Однак Шульгіна називає коханого своїм чоловіком, а наприкінці 2025 зізналась, що взяла його прізвище. Подружжя виховує двох доньок.
Саша Шульгіна з сім'єю / Фото з інстаграму переможниці "Холостяка"
Олена Ряснова
Другим "Холостяком" був Френсіс Романов. Його стосунки з переможницею тривали пів року. У 2015 році Олена вийшла заміж за запорізького бізнесмена Сергія Тутова, у пари народилося двоє дітей.
Зараз Олена Тутова не надто активна у соцмережах. Судячи з її фейсбуку, після початку повномасштабного вторгнення вона переїхала до Швейцарії.
Олена Ряснова з сім'єю / Фото з інстаграму переможниці "Холостяка"
Анна Козир
Анна Козир перемогла у сезоні з "Холостяком" Андрієм Іскорнєвим. Однак стосунки не склалися, адже чоловік закрутив роман з іншою учасницею.
У 2019 році Анна переїхала в ОАЕ та вийшла заміж. Зараз вона проживає у Києві, виховує доньку та навчає гри на гітарі.
Анна Козир з сім'єю / Фото з інстаграму переможниці "Холостяка"
Анна Селюкова
Костянтин Євтушенко, який був "Холостяком" у 4 сезоні, після виходу проєкту одружився. Однак його обраницею не стала жодна з учасників шоу. Анна Селюкова згодом вийшла заміж за чемпіона світу з покеру Євгена Качалова.
Анна Селюкова з чоловіком / Фото з інстаграму переможниці "Холостяка"
Марина Кіщук
Моделі не вдалось побудувати стосунки з футболістом Сергієм Мельником. Та у 2021 році вона знайшла кохання і вийшла заміж за програміста Олега Івоніна. Пара познайомилась на Балі. Зараз жінка проживає у Маямі. Однак в одному з останніх відео на сторінці Марина повідомила, що має за плечима два розлучення.
Іванна Гончарук
Переможниця "Холостяка-8" через кілька років після проєкту вийшла заміж за кіберспортсмена Павла Забокрицького. Вони зіграли весілля у Грузії, у 2022 році на світ з'явилась їхня донька Стефанія. Зараз жінка живе у Португалії та веде блог про материнство.
Додамо, парі з "Холостяка-9" вдалось побудувати сім'ю. Нікіта Добринін та Даша Квіткова одружилися, у них народився син. Однак згодом пара повідомила про розлучення. Зараз Даша Квіткова заручена з футболістом Володимиром Бражком.
Також свою сім'ю вже будує переможниця "Холостяка-13" з Олександром Тереном – Інна Бєлєнь. Вона заручена з коханим Іваном та готується до народження первістка. Пара планує одружитися влітку.