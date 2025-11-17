Не тільки Козловський: українські зірки, які були в ЗСУ, але повернулись до цивільного життя
- Багато українських знаменитостей, які служили в ЗСУ, повернулися до цивільного життя через поранення, втрати близьких або сімейні обставини.
- Серед відомих осіб, які повернулися до цивільного життя, є: Андрій Федінчик, Назар Грабар, Віктор Бронюк та Віталій Козловський, які мали різні причини для демобілізації.
Чимало українських знаменитостей поповнили ряди Сил оборони. Хтось, на жаль, загинув, хтось продовжує боротись за рідну землю, комусь треба проходити реабілітацію, а дехто через певні обставини вже повернувся до цивільного життя.
Повернення до цивільного життя зірок найчастіше пов'язане з пораненнями, втратами близьких людей чи іншими причинами. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, хто, коли й з яких причин отримав змогу зняти з себе камуфляж.
Також читайте Не пов'язали життя з музикою: як змінились брати Борисенки від "Фабрики зірок" і до зараз
Хто з українських зірок був у ЗСУ, але повернувся до цивільного життя?
Андрій Федінчик
Коли розпочалась повномасштабна війна, Андрій став на захист країни, вступивши до лав тероборони. Актор не ділився деталями служби, а його вже колишня дружина Наталка Денисенко розповідала, що чоловік "він працює у дуже небезпечних місцях".
У грудні 2024 року Андрію провели серйозну операцію в Ужгороді. Лікарі виконали форамінотомію – розширили отвір між хребцями, щоб зняти тиск на спинний мозок і нерви. Крім того, йому встановили титанові імпланти з обох боків хребта.
Після операції та реабілітації ВЛК визнала його непридатним до служби, тож тепер Федінчик повертається до цивільного життя.
Назар Грабар
Український актор і танцюрист після 24 лютого 2022 року захищав Україну від окупантів. На фронті також воював і рідний брат Назара, який, на жаль, загинув. Після загибелі рідної людини звільнився у запас, адже залишився єдиним годувальником у сім'ї.
Грабар зіштовхнувся з депресією та алкогольною залежністю, однак зумів повернутись до повноцінного життя. Сьогодні він активно волонтерить і допомагає українським захисникам.
МС Петя
Виконавцю прийшла повістка й він вирушив на військкомат проходити медичну комісію. MC Петя (Петро Моставчук) служив у складі 24-ї механізованої бригади імені короля Данила. Він проходив навчання на посаду мінометника-навідника, а згодом вирушив на нуль.
Про свою службу захисник розповідав в одному з інтерв'ю, однак не став вдаватись у подробиці про те, чи демобілізувався. Та відомо, що сьогодні репер живе цивільним життям, виступає з концертами та навіть освідчився коханій дівчині.
Віктор Бронюк
У березні 2022 року співак вступив до лав 120 бригади Вінницької ТРО, а згодом перейшов до 171 батальйону 120 бригади Вінницької ТРО. У травні Віктора перенаправили у підрозділ "Дністер", у відділ логістики.
У травні 2023 Бронюка демобілізували. Музикант підкреслив, що звільнення було вимушеним кроком через сімейні обставини. Його батько переніс інсульт і є інвалідом першої групи.
Тарас Тополя
24 лютого Тарас Тополя, Сергій Вусик та Дмитро Жолудь стали на захист Київської області. Вони доєднались до 130-го батальйону територіальної оборони Києва, що спеціалізується на наданні медичної допомоги постраждалим у зоні бойових дій.
Згодом підрозділ перенаправили на північ від Харкова. Та три роки тому Тополю разом з іншими учасниками колективу вивели з зони бойових дій. Артист пояснив, що коли він та його колеги отримають завдання повернутися на фронт – це вони й зроблять.
Ми досі перебуваємо в розпорядженні ГУР. Ми працюємо з тими завданнями, які нам ставлять. Якщо буде наказ повернутися до 130-го батальйону і виконувати ту ж роботу, що й у перші пів року війни – без проблем,
– заявив артист.
Віктор Розовий
Наприкінці лютого 2022 року Віктор пішов добровольцем у полк ССО "Азов", який згодом став 3 окремою штурмовою бригадою ЗСУ. Воював на Херсонському та Бахмутському напрямках. 21 березня 2024 року військовий зазнав важкого уламкового поранення голови.
У серпні минулого року гумористу провели чергову операцію. Йому вставили титанову пластину в череп. Сьогодні чоловік користується кріслом колісним, щоб пересуватися. За словами гумориста, медичні працівники запевнили, що він зможе ходити. А от прогнози щодо відновлення функціонування руки не такі перспективні.
У квітні цього року Віктор Розовий зробив перші кроки після важкого поранення.
Віталій Козловський
У червні 2023 року співак отримав повістку. Він вступив у лави Національної гвардії, у бригаду "Рубіж", що виконувала бойові завдання на Донбасі. Восени Віталія перевели до підрозділу в Києві. Після цього близько пів року Козловський проходив службу у Національному президентському оркестрі.
Козловський був переведений у 22-гу окрему механізовану бригаду ЗСУ в травні 2024 року, але звільнений в запас наприкінці червня через сімейні обставини.
Звільнений у запас через сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу), а саме: необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною (чоловіком) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи. Справи та посаду здав,
– зазначили у Сухопутних військах.
У травні 2025 року Віталій дав інтерв'ю, де розповів, що зараз займається патронатною службою разом із побратимом. У ЗСУ заявили, що виконавець "не здійснює патронатну службу і не був виведеним у розпорядження".
Пресслужба співака запевнила, що Козловський патронатну службу здійснює від благодійного фонду "Промінь допомоги" 22 ОМБр.
MELOVIN
У липні цього року співак повідомив, що доєднався до Ансамблю Державної прикордонної служби України.
Музика завжди була моєю зброєю. Тепер вона звучатиме і в строю. Дякую за довіру. Цей етап – не про сцену. Він про країну. Про людей. Про службу. Про спільну силу,
– написав MELOVIN.
Та вже у вересні виконавець потрапив до лікарні. Артист заявив, що "не витримав тиску структур".
Мені прикро, але все повторилось, як колись давно. Моя менталка та діабет не витримали тиску структур. Я не міцний горішок. Вибачте,
– написав співак.
Наразі невідомо, чи продовжує MELOVIN службу в Ансамблі, адже зараз він перебуває у турі містами України.
Нещодавно ми згадували про відомих українців, які загинули на війні.