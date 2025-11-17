Не тільки Козловський: українські зірки, які були в ЗСУ, але повернулись до цивільного життя

Чимало українських знаменитостей поповнили ряди Сил оборони. Хтось, на жаль, загинув, хтось продовжує боротись за рідну землю, комусь треба проходити реабілітацію, а дехто через певні обставини вже повернувся до цивільного життя.

Повернення до цивільного життя зірок найчастіше пов'язане з пораненнями, втратами близьких людей чи іншими причинами. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, хто, коли й з яких причин отримав змогу зняти з себе камуфляж.

Хто з українських зірок був у ЗСУ, але повернувся до цивільного життя?

Андрій Федінчик

Коли розпочалась повномасштабна війна, Андрій став на захист країни, вступивши до лав тероборони. Актор не ділився деталями служби, а його вже колишня дружина Наталка Денисенко розповідала, що чоловік "він працює у дуже небезпечних місцях".

У грудні 2024 року Андрію провели серйозну операцію в Ужгороді. Лікарі виконали форамінотомію – розширили отвір між хребцями, щоб зняти тиск на спинний мозок і нерви. Крім того, йому встановили титанові імпланти з обох боків хребта.

Після операції та реабілітації ВЛК визнала його непридатним до служби, тож тепер Федінчик повертається до цивільного життя.

Назар Грабар

Український актор і танцюрист після 24 лютого 2022 року захищав Україну від окупантів. На фронті також воював і рідний брат Назара, який, на жаль, загинув. Після загибелі рідної людини звільнився у запас, адже залишився єдиним годувальником у сім'ї.

Грабар зіштовхнувся з депресією та алкогольною залежністю, однак зумів повернутись до повноцінного життя. Сьогодні він активно волонтерить і допомагає українським захисникам.

МС Петя

Виконавцю прийшла повістка й він вирушив на військкомат проходити медичну комісію. MC Петя (Петро Моставчук) служив у складі 24-ї механізованої бригади імені короля Данила. Він проходив навчання на посаду мінометника-навідника, а згодом вирушив на нуль.

Про свою службу захисник розповідав в одному з інтерв'ю, однак не став вдаватись у подробиці про те, чи демобілізувався. Та відомо, що сьогодні репер живе цивільним життям, виступає з концертами та навіть освідчився коханій дівчині.

Віктор Бронюк

У березні 2022 року співак вступив до лав 120 бригади Вінницької ТРО, а згодом перейшов до 171 батальйону 120 бригади Вінницької ТРО. У травні Віктора перенаправили у підрозділ "Дністер", у відділ логістики.

У травні 2023 Бронюка демобілізували. Музикант підкреслив, що звільнення було вимушеним кроком через сімейні обставини. Його батько переніс інсульт і є інвалідом першої групи.

Тарас Тополя

24 лютого Тарас Тополя, Сергій Вусик та Дмитро Жолудь стали на захист Київської області. Вони доєднались до 130-го батальйону територіальної оборони Києва, що спеціалізується на наданні медичної допомоги постраждалим у зоні бойових дій.

Згодом підрозділ перенаправили на північ від Харкова. Та три роки тому Тополю разом з іншими учасниками колективу вивели з зони бойових дій. Артист пояснив, що коли він та його колеги отримають завдання повернутися на фронт – це вони й зроблять.

Ми досі перебуваємо в розпорядженні ГУР. Ми працюємо з тими завданнями, які нам ставлять. Якщо буде наказ повернутися до 130-го батальйону і виконувати ту ж роботу, що й у перші пів року війни – без проблем,

– заявив артист.

Віктор Розовий

Наприкінці лютого 2022 року Віктор пішов добровольцем у полк ССО "Азов", який згодом став 3 окремою штурмовою бригадою ЗСУ. Воював на Херсонському та Бахмутському напрямках. 21 березня 2024 року військовий зазнав важкого уламкового поранення голови.

У серпні минулого року гумористу провели чергову операцію. Йому вставили титанову пластину в череп. Сьогодні чоловік користується кріслом колісним, щоб пересуватися. За словами гумориста, медичні працівники запевнили, що він зможе ходити. А от прогнози щодо відновлення функціонування руки не такі перспективні.

У квітні цього року Віктор Розовий зробив перші кроки після важкого поранення.

Віталій Козловський

У червні 2023 року співак отримав повістку. Він вступив у лави Національної гвардії, у бригаду "Рубіж", що виконувала бойові завдання на Донбасі. Восени Віталія перевели до підрозділу в Києві. Після цього близько пів року Козловський проходив службу у Національному президентському оркестрі.

Козловський був переведений у 22-гу окрему механізовану бригаду ЗСУ в травні 2024 року, але звільнений в запас наприкінці червня через сімейні обставини.

Звільнений у запас через сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу), а саме: необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною (чоловіком) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи. Справи та посаду здав,

– зазначили у Сухопутних військах.

У травні 2025 року Віталій дав інтерв'ю, де розповів, що зараз займається патронатною службою разом із побратимом. У ЗСУ заявили, що виконавець "не здійснює патронатну службу і не був виведеним у розпорядження".

Пресслужба співака запевнила, що Козловський патронатну службу здійснює від благодійного фонду "Промінь допомоги" 22 ОМБр.

MELOVIN

У липні цього року співак повідомив, що доєднався до Ансамблю Державної прикордонної служби України.

Музика завжди була моєю зброєю. Тепер вона звучатиме і в строю. Дякую за довіру. Цей етап – не про сцену. Він про країну. Про людей. Про службу. Про спільну силу,

– написав MELOVIN.

Та вже у вересні виконавець потрапив до лікарні. Артист заявив, що "не витримав тиску структур".

Мені прикро, але все повторилось, як колись давно. Моя менталка та діабет не витримали тиску структур. Я не міцний горішок. Вибачте,

– написав співак.

Наразі невідомо, чи продовжує MELOVIN службу в Ансамблі, адже зараз він перебуває у турі містами України.

Нещодавно ми згадували про відомих українців, які загинули на війні.