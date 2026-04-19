Вважався зниклим безвісти: у боях під Авдіївкою загинув режисер Ігор Малахов

На фронті загинув український режисер Ігор Малахов. Довгий час він вважався зниклим безвісти.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив кінорежисер Володимир Тихий.

Ігор Малахов загинув 29 грудня 2023 року у боях під Авдіївкою – біля села Степове. До цього часу захисник вважався зниклим безвісти, його ідентифікували за ДНК.

Церемонія прощання з режисером відбудеться у вівторок, 21 квітня, у Києві. О 10:00 на Майдані Незалежності розпочнеться хвилина мовчання, далі пам'ять Малахова вшанують біля Оболонської РДА.

Об 11:30 розпочнеться відспівування у Храмі святих апостолів Павла і Петра біля Берковецького цвинтаря. Поховають полеглого військового на Алеї слави.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Ігоря Малахова. Вічна пам'ять і слава Герою!

Нагадаємо, що вчора у Києві попрощалися зі стендап-коміком Артуром Петровим. Церемонія відбулась на Майдані Незалежності біля Монумента. Провести чоловіка в останню путь прийшли його рідні, близькі, військовослужбовці та колеги, зокрема Сергій Ліпко та Василь Байдак.

Петров загинув 18 березня під час евакуації поранених у селищі Куп'янськ-Вузловий Харківської області, про що повідомила його дружина у фейсбуці. Стендап-комік долучився до війська у квітні минулого року, останні місяці служив у 43-й окремій механізованій бригаді.

