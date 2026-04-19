Вважався зниклим безвісти: у боях під Авдіївкою загинув режисер Ігор Малахов
- Ігор Малахов, український режисер, загинув 29 грудня 2023 року у боях під Авдіївкою.
- Церемонія прощання з Ігорем Малаховим відбудеться 21 квітня у Києві.
На фронті загинув український режисер Ігор Малахов. Довгий час він вважався зниклим безвісти.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив кінорежисер Володимир Тихий.
Ігор Малахов загинув 29 грудня 2023 року у боях під Авдіївкою – біля села Степове. До цього часу захисник вважався зниклим безвісти, його ідентифікували за ДНК.
Церемонія прощання з режисером відбудеться у вівторок, 21 квітня, у Києві. О 10:00 на Майдані Незалежності розпочнеться хвилина мовчання, далі пам'ять Малахова вшанують біля Оболонської РДА.
Об 11:30 розпочнеться відспівування у Храмі святих апостолів Павла і Петра біля Берковецького цвинтаря. Поховають полеглого військового на Алеї слави.
Нагадаємо, що вчора у Києві попрощалися зі стендап-коміком Артуром Петровим. Церемонія відбулась на Майдані Незалежності біля Монумента. Провести чоловіка в останню путь прийшли його рідні, близькі, військовослужбовці та колеги, зокрема Сергій Ліпко та Василь Байдак.
Петров загинув 18 березня під час евакуації поранених у селищі Куп'янськ-Вузловий Харківської області, про що повідомила його дружина у фейсбуці. Стендап-комік долучився до війська у квітні минулого року, останні місяці служив у 43-й окремій механізованій бригаді.
Кого ще із захисників втратила Україна?
31 березня 2026 року на Харківщині загинув Сергій Лук'яненко. У 2015 – 2016 роках він брав участь у бойових діях в зоні АТО, а у 2023 році служив у 57 ОМПБр.
12 квітня загинула Аліна Рябцева – молодша сержантка 114 окремої бригади ТрО ЗСУ. Вона йшла забирати БпЛА та підірвалася на міні, яку росіяни встановили дистанційно.