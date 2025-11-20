Ілона Гвоздьова стала жертвою шахраїв: від її імені поширювали фейк про "дочку" Кучми

Танцівниця у соцмережах повідомила, що шахраї використовують її ім'я. Ілона Гвоздьова закликала людей бути уважними та не піддаватись провокаціям.

Виявилось, що у тіктоці створили ще чотири акаунти під іменем хореографині, які розповсюджували неправдиву інформацію під дописами, присвяченим співачці GRISANA, пише 24 Канал із посиланням на інстаграм-сторінку.

Шахраї, під іменем Ілона Гвоздьова, писали, що GRISANA – дочка другого президента України Леоніда Кучми. Хореографиня заявила, що у тіктоці вона має лиш один офіційний профіль.

Увага! У TikTok окрім мого справжнього акаунта є ще 4 невідомих, які від мого імені пишуть коментарі під різними дописами! Будьте уважні!,

– заявила Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова заявила про шахраїв / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ось один із прикладів, коли від імені Ілони писали неправдиву інформацію.

Шахраї використали ім'я Ілони Гвоздьової / Скриншот із соцмереж

Танцівниця навіть не знала про таку ситуацію, допоки її не запитали напряму. Гвоздьова взяла справу у свої руки й заявила, що винуватців уже шукають відповідні органи. Крім того, у листуванні з журналісткою Аліною Доротюк вона зазначила, що знає чиїх це рук справа.

Ілона Гвоздьова дізналась про шахраїв / Скриншот з інстаграм-сторіс

Поки ці люди продовжують від мого імені писати різну х*йню і підставляти мене, спеціальні служби вже працюють над пошуком цих талантів,

– підсумувала Гвоздьова.

Нагадаємо, нещодавно Ілона розповіла, що офіційно не розлучилась зі своїм чоловіком, бо вони намагаються зберегти свій шлюб.

Головне про скандал зі співачкою GRISANA