Ілона Гвоздьова стала жертвою шахраїв: від її імені поширювали фейк про "дочку" Кучми
- Ілона Гвоздьова стала жертвою шахраїв, які створили фейкові акаунти в TikTok та поширювали неправдиву інформацію про співачку GRISANA.
- Гвоздьова повідомила, що спеціальні служби вже працюють над пошуком винуватців, і вона не знала про ситуацію, поки її не запитали про це напряму.
Танцівниця у соцмережах повідомила, що шахраї використовують її ім'я. Ілона Гвоздьова закликала людей бути уважними та не піддаватись провокаціям.
Виявилось, що у тіктоці створили ще чотири акаунти під іменем хореографині, які розповсюджували неправдиву інформацію під дописами, присвяченим співачці GRISANA, пише 24 Канал із посиланням на інстаграм-сторінку.
Шахраї, під іменем Ілона Гвоздьова, писали, що GRISANA – дочка другого президента України Леоніда Кучми. Хореографиня заявила, що у тіктоці вона має лиш один офіційний профіль.
Увага! У TikTok окрім мого справжнього акаунта є ще 4 невідомих, які від мого імені пишуть коментарі під різними дописами! Будьте уважні!,
– заявила Гвоздьова.
Ось один із прикладів, коли від імені Ілони писали неправдиву інформацію.
Танцівниця навіть не знала про таку ситуацію, допоки її не запитали напряму. Гвоздьова взяла справу у свої руки й заявила, що винуватців уже шукають відповідні органи. Крім того, у листуванні з журналісткою Аліною Доротюк вона зазначила, що знає чиїх це рук справа.
Поки ці люди продовжують від мого імені писати різну х*йню і підставляти мене, спеціальні служби вже працюють над пошуком цих талантів,
– підсумувала Гвоздьова.
Нагадаємо, нещодавно Ілона розповіла, що офіційно не розлучилась зі своїм чоловіком, бо вони намагаються зберегти свій шлюб.
Головне про скандал зі співачкою GRISANA
- Днями з'явився допис на анонімному акаунті, де стверджували, що співачка є донькою Дмитра Грицуна, який нібито може бути пов'язаний із незаконною діяльністю. Влітку цього року чоловіку оголосили підозру.
- Також йшлось про те, що Грицун Анастасія є співвласницею готелю "Крокус", який, ймовірно, дістався новим власникам через погрози та побиття.
- Тоді GRISANA зробила заяву, що насправді інформація не є такою насправді. За її словами, родина ніколи не володіла готелем і додала, що може відповідати тільки за свої вчинки.
- Учора артистка заявила, що тимчасово припиняє публічні комунікації й знімає свою кандидатуру з усіх номінацій.