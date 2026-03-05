Вагітна переможниця "Холостяка-13" потрапила до лікарні

Вагітна переможниця 13 сезону реаліті-шоу "Холостяк" потрапила до лікарні. Інна Бєлєнь захворіла на пневмонію.

Про це блогерка повідомила в інстаграмі. Бєлєнь госпіталізували, коли вона приїхала у Харків зі Львова.

Інна Бєлєнь не з'являлась в інстаграмі чотири дні. Вона розповіла, що привезла зі Львова лівосторонню пневмонію. Блогерка потрапила до лікарні, проте вже почувається краще.

Важко дихати, особливо лежачи, кашель провокує кам'яний живіт, і я стала менше відчувати рухи малютки. Я плакала, бо як можна було на 34 тижні вагітності так захворіти. Але вже як є. Головне, щоб я одужала, і це не прискорило появу доці,

– зазначила Бєлєнь.

Пізніше переможниця "Холостяка-13" перестала панікувати. Вона лежить в одній із лікарень Харкова. Каже, що уявляє, ніби відпочиває в санаторії у центрі міста.

Інна Бєлєнь потрапила до лікарні / Скриншоти з інстаграму блогерки

Що відомо про особисте життя та вагітність Інни Бєлєнь?