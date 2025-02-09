Хочу, щоб моя дорога йшла окремо від нього, – переможниця "Холостяка-13" про розрив з Тереном

Переможницю 13 сезону "Холостяка" Інну Бєлєнь попросили назвати причину розставання з Олександром Тереном. Деякий час після проєкту парі вдавалося будувати стосунки, але нещодавно вони оголосили про розрив.

У проєкті "33 запитання від Люкс ФМ" волонтерка не захотіла озвучувати причину розставання з ветераном війни, пише 24 Канал. Адже, за її словами, поважає все, що було між ними на реаліті-шоу.

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Інна Бєлєнь підкреслила, що не буде опускатися та називати причину розставання з Олександром Тереном заради гучних заголовків. Водночас зазначила, що чоловік перетнув певну межу, коли вони вирішили розійтися. Схоже, пара хотіла розстатися, нічого не коментуючи, але ветеран війни не дотримався цього.

Тому я не буду виставляти скриншоти, де хтось щось приховує. Я не буду писати на всю аудиторію: "Залиш мене у спокої", "Вона мене ігнорує в месенджерах" і п'яте-десяте. Я просто хочу, щоб з цього моменту моє ім'я не лунало у парі з його ім'ям. І я хочу, щоб моя дорога йшла окремо від нього, і нас просто в одному контексті більше не згадували,

– висловилася переможниця 13 сезону "Холостяка".

Інна поділилась, що у цей непростий період її підтримують близькі люди, зокрема подруги, батьки та учасниці проєкту "Холостяк". Крім того, дівчина пішла у психотерапію, а також зважає на потреби свого організму.

До того ж волонтерка розповіла, як батьки відреагували на її розставання з Тереном.

Тато в шоці, бо вони класно спілкувалися на знайомстві. В шоці також військові, які підтримували мене на нашому знайомстві з батьками. Мама повністю на моєму боці, але вона це розглядає завжди з психологічної точки зору. Бо вона – гештальт-терапевт,

– поділилась Інна Бєлєнь.

Інна Бєлєнь про розставання з Олександром Тереном: дивіться відео онлайн

Коротко про розставання Інни та Олександра