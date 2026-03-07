Укр Рус
7 березня, 09:36
2

Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь розсекретила, коли має народити дитину

Марія Примич
Основні тези
  • Інна Бєлєнь, переможниця 13 сезону "Холостяка", провела вагітну фотосесію і поділилася фото в інстаграмі.
  • Вона очікує народження доньки наприкінці квітня, але вважає, що дитина може з'явитися раніше.

Переможниця 13 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь влаштувала ніжну вагітну фотосесію. Також блогерка розсекретила, коли має народити дитину.

Нові фото Бєлєнь опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Вона перебуває на останніх місяцях вагітності.

Інна Бєлєнь позувала перед камерою у світло-рожевій сукні на білому фоні. На фотографіях вона ніжно торкається живота. Блогерка зробила легкий макіяж і вклала волосся назад.

Інна Бєлєнь / Фото з інстаграму блогерки

Інна Бєлєнь / Фото з інстаграму блогерки

Переможниця "Холостяка-13" розповіла, що донька має народитися наприкінці квітня і за знаком зодіаку буде Тельцем. Однак Бєлєнь думає, що дівчинка з'явиться на світ трохи раніше – під знаком Овна.

А то мій чоловік уже жартує, що потім скаже: "Я думав, що гірше Скорпіонів не буває, але доця тебе переплюнула", 
– написала Інна.

Що відомо про вагітність Інни Бєлєнь?

  • Нагадаємо, Інна Бєлєнь оголосила про вагітність на пост-шоу 14 сезону проєкту "Холостяк". Блогерка завітала у студію разом зі своїм коханим – Іваном Яловенком.

  • У січні Інна та Іван влаштували гендер-паті. Закохані дізналися, що в них народиться дівчинка, хоча Бєлєнь усе життя думала, що спершу стане мамою хлопчика.

  • Днями блогерка потрапила до лікарні. На 34-му тижні вагітності вона захворіла на лівосторонню пневмонію. 