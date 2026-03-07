Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь розсекретила, коли має народити дитину
- Інна Бєлєнь, переможниця 13 сезону "Холостяка", провела вагітну фотосесію і поділилася фото в інстаграмі.
- Вона очікує народження доньки наприкінці квітня, але вважає, що дитина може з'явитися раніше.
Переможниця 13 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь влаштувала ніжну вагітну фотосесію. Також блогерка розсекретила, коли має народити дитину.
Нові фото Бєлєнь опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Вона перебуває на останніх місяцях вагітності.
Інна Бєлєнь позувала перед камерою у світло-рожевій сукні на білому фоні. На фотографіях вона ніжно торкається живота. Блогерка зробила легкий макіяж і вклала волосся назад.
Переможниця "Холостяка-13" розповіла, що донька має народитися наприкінці квітня і за знаком зодіаку буде Тельцем. Однак Бєлєнь думає, що дівчинка з'явиться на світ трохи раніше – під знаком Овна.
А то мій чоловік уже жартує, що потім скаже: "Я думав, що гірше Скорпіонів не буває, але доця тебе переплюнула",
– написала Інна.
Що відомо про вагітність Інни Бєлєнь?
Нагадаємо, Інна Бєлєнь оголосила про вагітність на пост-шоу 14 сезону проєкту "Холостяк". Блогерка завітала у студію разом зі своїм коханим – Іваном Яловенком.
У січні Інна та Іван влаштували гендер-паті. Закохані дізналися, що в них народиться дівчинка, хоча Бєлєнь усе життя думала, що спершу стане мамою хлопчика.
Днями блогерка потрапила до лікарні. На 34-му тижні вагітності вона захворіла на лівосторонню пневмонію.