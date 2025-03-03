Іраклі Макацарія вперше показав обличчя сина: сімейна фотосесія зворушила мережу

Зірка "Холостяка" та грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія поділився новими сімейними фото. Він вперше повністю показав свого сина публіці.

Влітку 2023 року Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа вперше стали батьками. Але відтоді вони не поспішали показувати свого сина в соцмережах. Та днями подружжя опублікувало зворушливу сімейну фотозйомку, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм колишнього "Холостяка".

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Зіркове подружжя позувало разом з сином Георгієм, обличчя якого вперше показали на камеру. Хлопчик постав у зелених штанах та стильній сорочці. Ліза одягнула білу кофтинку та коричневі прямі штани, а Іраклі позував у джинсах та в'язаній сорочці.

Наш Джіо! Ми любимо тебе,

– написала пара.

Іраклі Макацарія з сім'єю / Фото з інстаграму Іраклі Макацарія

Сімейна фотосесія зворушила мережу й зібрала безліч вподобань та коментарів.

"Такий милий";

"Як же він схожий на маму";

"Які кучері. Ну а посмішка";

"Щастя вам! Дитяча щира посмішка у колі щасливих батьків – це найцінніше";

"У кого ж він такий кучерявий?".

Що відомо про шлюб Іраклі Макацарія

Іраклі не вдалося знайти кохану людину на українському проєкті "Холостяк". Однак через кілька років він повідомив про стосунки з на 17 років молодшою грузинкою Лізою Чічуа. Улітку 2022 року вони зіграли весілля у Тбілісі.

У червні наступного року Іраклі та Ліза вперше стали батьками – у них народився син, якого вирішили назвати Георгієм. Вже у січні 2025 у зіркової пари народилась друга дитина – донька, яку назвали Ніною.