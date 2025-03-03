Влітку 2023 року Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа вперше стали батьками. Але відтоді вони не поспішали показувати свого сина в соцмережах. Та днями подружжя опублікувало зворушливу сімейну фотозйомку, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм колишнього "Холостяка".

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Зіркове подружжя позувало разом з сином Георгієм, обличчя якого вперше показали на камеру. Хлопчик постав у зелених штанах та стильній сорочці. Ліза одягнула білу кофтинку та коричневі прямі штани, а Іраклі позував у джинсах та в'язаній сорочці.

Наш Джіо! Ми любимо тебе,

– написала пара.

Іраклі Макацарія з сім'єю / Фото з інстаграму Іраклі Макацарія

Сімейна фотосесія зворушила мережу й зібрала безліч вподобань та коментарів.

"Такий милий";

"Як же він схожий на маму";

"Які кучері. Ну а посмішка";

"Щастя вам! Дитяча щира посмішка у колі щасливих батьків – це найцінніше";

"У кого ж він такий кучерявий?".

Що відомо про шлюб Іраклі Макацарія

Іраклі не вдалося знайти кохану людину на українському проєкті "Холостяк". Однак через кілька років він повідомив про стосунки з на 17 років молодшою грузинкою Лізою Чічуа. Улітку 2022 року вони зіграли весілля у Тбілісі.

У червні наступного року Іраклі та Ліза вперше стали батьками – у них народився син, якого вирішили назвати Георгієм. Вже у січні 2025 у зіркової пари народилась друга дитина – донька, яку назвали Ніною.