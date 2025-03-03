Летом 2023 года Иракли Макацария и Лиза Чичуа впервые стали родителями. Но с тех пор они не спешили показывать своего сына в соцсетях. Но на днях супруги опубликовали трогательную семейную фотосъемку, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм бывшего "Холостяка".

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Звездные супруги позировали вместе с сыном Георгием, лицо которого впервые показали на камеру. Мальчик предстал в зеленых штанах и стильной рубашке. Лиза надела белую кофточку и коричневые прямые штаны, а Иракли позировал в джинсах и вязаной рубашке.

Наш Джио! Мы любим тебя,

– написала пара.

Иракли Макацария с семьей / Фото из инстаграма Иракли Макацария

Семейная фотосессия растрогала сеть и собрала множество лайков и комментариев.

"Такой милый";

"Как же он похож на маму";

"Какие кудри. Ну а улыбка";

"Счастья вам! Детская искренняя улыбка в кругу счастливых родителей – это самое ценное";

"У кого же он такой кудрявый?".

Что известно о браке Иракли Макацария

Иракли не удалось найти любимого человека на украинском проекте "Холостяк". Однако через несколько лет он сообщил об отношениях с на 17 лет младшей грузинкой Лизой Чичуа. Летом 2022 года они сыграли свадьбу в Тбилиси.

В июне следующего года Иракли и Лиза впервые стали родителями – у них родился сын, которого решили назвать Георгием. Уже в январе 2025 у звездной пары родился второй ребенок – дочь, которую назвали Ниной.