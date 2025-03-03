Летом 2023 года Иракли Макацария и Лиза Чичуа впервые стали родителями. Но с тех пор они не спешили показывать своего сына в соцсетях. Но на днях супруги опубликовали трогательную семейную фотосъемку, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм бывшего "Холостяка".
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Звездные супруги позировали вместе с сыном Георгием, лицо которого впервые показали на камеру. Мальчик предстал в зеленых штанах и стильной рубашке. Лиза надела белую кофточку и коричневые прямые штаны, а Иракли позировал в джинсах и вязаной рубашке.
Наш Джио! Мы любим тебя,
– написала пара.
Иракли Макацария с семьей / Фото из инстаграма Иракли Макацария
Семейная фотосессия растрогала сеть и собрала множество лайков и комментариев.
- "Такой милый";
- "Как же он похож на маму";
- "Какие кудри. Ну а улыбка";
- "Счастья вам! Детская искренняя улыбка в кругу счастливых родителей – это самое ценное";
- "У кого же он такой кудрявый?".
Что известно о браке Иракли Макацария
Иракли не удалось найти любимого человека на украинском проекте "Холостяк". Однако через несколько лет он сообщил об отношениях с на 17 лет младшей грузинкой Лизой Чичуа. Летом 2022 года они сыграли свадьбу в Тбилиси.
В июне следующего года Иракли и Лиза впервые стали родителями – у них родился сын, которого решили назвать Георгием. Уже в январе 2025 у звездной пары родился второй ребенок – дочь, которую назвали Ниной.