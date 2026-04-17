Закохались в одне одного з першого погляду: неймовірна історія кохання подружжя Бекхемів

Цього року зіркове подружжя святкуватиме 27-му річницю шлюбу. Останнім часом у їхньому житті багато перепитій, які пов'язані з старшим сином Брукліном, які хоче обірвати всі зв'язки з батьками.

Однак зараз не про це. 24 Канал пропонує пригадати, як розвивалась історія кохання подружжя і яким було їхнє розкішне святкування у замку під назвою Латтрелстоун.

Як Вікторія та Девід закохались одне в одного?

Вперше футболіст побачив Вікторію у відеокліпі і 1997 році. Тоді вона була солісткою гурту Spice Girls. Під час перегляду Бекхем сказав другові, що ця дівчина стане його дружиною.

Вперше пара зустрілась на вечірці після футбольного матчу. Співачці сподобався гравець "Манчестер Юнайтед" й вона залишила свій номер телефону на футбольних квитках. Цікаво, що Девід досі зберігає їх.

Коли Бекхем повернувся з вечірки додому, то аж на шести аркушах переписав її номер, щоб точно не загубити. На перше побачення вони вирушили у китайський паб у Лондоні та відтоді практично не розлучалися.

Через рік після знайомства футболіст освідчився коханій.

Вагітність і розкішне весілля

Як тільки почались роздуми щодо організації весіллі, Вікторія дізналась що вагітна. 4 березня 1999 року на світ з'явився первісток подружжя – Бруклін.

Через чотири місяці відбулось розкішне весілля в Ірландському замку XVI століття – Латтрелстоуні.

До вівтаря наречена йшла разом із сином на руках. Цей момент дуже сильно розчулив Бекхема.

На Вікторії була сукня від американської дизайнерки Vera Wang. Її весільне вбрання коштувало близько сорока тисяч доларів, а на голові красувалася дорогоцінна діамантова діадема. Загалом на урочисте дійство пара запросила близько трьохсот друзів.

Повністю все святкування коштувало парі близько 800 тисяч доларів. Одразу ж після весілля вони придбали розкішний маєток, ціна якого сягала 4 мільйонів доларів, а площа – 97 тисяч квадратних метрів. Їхнє пишне весілля і куплене житло за масштабами прирівнювали до стандартів королівської сім'ї, тому особняк Девіда і Вікторії називали "Бекхемгівський палац".

Після такого розвитку подій Вікторія Адамс поставила на паузу співочу кар'єру та присвятила всю себе родині. Та паралельно з цим зав'язалась любов до моди.

Найважчий період у житті Бекхемів

У 2002 році у пари народився другий син, якого назвали Ромео. Через рік у хлопчика виявили епілепсію. Девід переїхав до Іспанії, бо його продали "Реал Мадриду", а Вікторія залишилась з дітьми у Лондоні.

У той період у футболіста з'явилась помічниця Ребекка Лус, яка мала допомогти освоїтись у країні. ЗМІ писали, що Бекхема неодноразово бачили з жінкою у ресторанах і готелях. Ба більше, Вікторія нібито телефонувала до нової знайомої чоловіка й запитувала "де в контракті прописані вечері з її чоловіком?".

Пізніше Ребекка сама вийшла на зв'язок з пресою і заявила, що дійсно у неї був роман із футболістом. Вона запевнила, що неодноразово вступала з ним в інтимні стосунки. Сам Бекхем відкидав усі заяви, казавши, що у нього є неймовірна дружина.

Остаточно подружжя примирилось у 2005 році. Тоді народився їхній третій син Круз.

Переїзд до США та життя з нової сторінки

У 2007 році зіркова сім'я вирішила переїхати до США, адже Девід підписав контракт з компанією "Лос-Анджелес Галаксі". Подружжя одразу стали бажаними гостями на різних відомих і світських заходах.

Тоді ж Вікторія наважилась на дуже важливий крок – випустила свою дебютну колекцію джинсів під назвою Victoria Beckham for Rock&Republic.

У 2011 році вони стали почесними гостями на весіллі Кейт Міддлтон і принца Вільяма, а таке запрошення отримували лише обрані. Через два місяці після цього у них народилася донька Гарпер. В одному з інтерв'ю Девід зізнався, що вона змінила його життя раз і назавжди.

У 2013 році Девід завершив футбольну кар'єру, а Вікторія досі продовжує захоплюватись модою.

Чому старший син не спілкується з батьками?

У квітні 2022 року Бруклін одружився. Його обраницею стала акторка Нікола Пельтц. У пресі і так було багато чуток про розлад у родині, однак минулого року все тільки погіршилось.

Інсайдер заявив, що Вікторія Бекхем пообіцяла Ніколі пошити для неї сукню, а та відповіла, що для неї це буде честю. Але згодом модельєрка передумала. Потім інше джерело назвало цю інформацію "далекою від правди", начебто у ЗМІ намагаються дискредитувати Бекхемів-старших.

Ще один вкрай незручний момент стався на самому весіллі (до слова, його підтвердив сам Бруклін Бекхем). Марк Ентоні мав виконати пісню як подарунок молодятам.

Перед початком пісні Марк Ентоні попросив Брукліна підійти до сцени, а потім сказав: "Нехай сюди підійде найкрасивіша жінка в залі сьогодні… Вікторія Бекхем!". Це був настільки разючий момент, що вся зала була шокована – можна було почути, як падає шпилька,

– згадували інсайдери.

Бруклін підтвердив, що батьки намагалися зруйнувати його стосунки з Ніколою і зіпсувати весілля. За його словами, Вікторія відмовилась шити сукню нареченої "в останню хвилину", а на святкуванні зірвала перший танець подружжя.

Старший син Бекхемів додав, що його мати постійно запрошувала на заходи жінок з його минулого. Також він прокоментував ювілей батька й розповів, що приїхав з дружиною до Лондона заради зустрічі, але отримав відмову. Зрештою Девід погодився зустрітися, за умови, що Ніколи не буде. Тож сім'я так і не возз'єдналась.

Чи зможуть зіркові батьки налагодити стосунки зі старшим сином – справа часу. А наразі Девід і Вікторія перебувають в очікуванні святкування 27-ї річниці, яку називають червоним дерев'яним весіллям. У соцмережах знову можна буде побачити зізнання у коханні та романтичні фото.