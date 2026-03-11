Він для мене помер, – Іво Бобул жорстко відповів Рибчинському на критику
- Іво Бобул різко відповів Євгену Рибчинському на критику, заявивши, що більше не хоче мати з ним справ.
- Конфлікт виник після інтерв'ю Бобула, де він неоднозначно вилсловився про зраду Ані Лорак та Таїсії Повалій, що викликало обурення Рибчинського.
Український співак Іво Бобул різко висловився про Євгена Рибчинського. Раніше поет розкритикував Бобула за виправдовування зради Ані Лорак і Таїсії Повалій.
Іво Бобул у коментарі "Наодинці з Гламуром" сказав, що знає Євгена Рибчинського змалку. Однак його критика неприємно здивувала артиста.
До слова Одна біда в Іри, – Бобул неоднозначно висловився про творчість Білик
А що він – мій тато? Я що – його син? Він для мене просто помер. Я його не знаю і хочу забути про нього, хоча знаю його змалку. На ображених не ображаюся. Це дурня якась! Він на себе дуже багато взяв,
– сказав Іван Васильович.
Співак також нагадав, що саме Євген Рибчинський свого часу писав пісні для Таїсії Повалій, чим зробив її успішною та популярною.
"А хто її підніс на п'єдестал? Я писав їй пісні чи він?", – зазначив Іво Бобул.
Артист додав, що йому сподобалась розмова з Дмитром Гордоном попри хвилю обурення у його бік. Іво Бобул каже, що просто робить свою справу і говорить те, про що інші сказати бояться.
Коментар Євгена Рибчинського / Скриншот з фейсбуку
Що сталося раніше?
- Іво Бобул на початку 2026 року дав велике інтерв'ю Дмитру Гордону російською мовою. У ньому він висловився про зрадниць Ані Лорак та Таїсію Повалій.
- Співак заявив, що не має права їх засуджувати. Він додав, що Лорак начебто була змушена поїхати з України через конкурентів. А щодо Таїсії Повалій – Іво Бобул вважає, що її "травили" і "пускали на поталу" в Україні й нібито саме тому вона відправилась до Росії.
- Після таких заяв Іво Бобул зіштовхнувся з хвилею критики у свій бік. Проти нього висловилися й відомі публічні діячі, зокрема і Євген Рибчинський у коментарях під дописом Олени Мозгової. Він назвав Бобула "блудним сином" та обурився через його виправдовування зрадниць і неприпустимі заяви під час великої війни.