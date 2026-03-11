Він для мене помер, – Іво Бобул жорстко відповів Рибчинському на критику

Український співак Іво Бобул різко висловився про Євгена Рибчинського. Раніше поет розкритикував Бобула за виправдовування зради Ані Лорак і Таїсії Повалій.

Іво Бобул у коментарі "Наодинці з Гламуром" сказав, що знає Євгена Рибчинського змалку. Однак його критика неприємно здивувала артиста.

До слова Одна біда в Іри, – Бобул неоднозначно висловився про творчість Білик

А що він – мій тато? Я що – його син? Він для мене просто помер. Я його не знаю і хочу забути про нього, хоча знаю його змалку. На ображених не ображаюся. Це дурня якась! Він на себе дуже багато взяв,

– сказав Іван Васильович.

Співак також нагадав, що саме Євген Рибчинський свого часу писав пісні для Таїсії Повалій, чим зробив її успішною та популярною.

"А хто її підніс на п'єдестал? Я писав їй пісні чи він?", – зазначив Іво Бобул.

Артист додав, що йому сподобалась розмова з Дмитром Гордоном попри хвилю обурення у його бік. Іво Бобул каже, що просто робить свою справу і говорить те, про що інші сказати бояться.



Коментар Євгена Рибчинського / Скриншот з фейсбуку

Що сталося раніше?