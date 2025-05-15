Дизайнерка розповіла про прикрасу, в якій Jerry Heil виступила на Євробаченні-2025
- Jerry Heil виступила на Євробаченні-2025 у прикрасі від українського бренду SFURATO, яка називається Sacred Heart.
- Ідея прикраси належить самій співачці.
У першому півфіналі Євробачення-2025, який відбувся 13 травня, виступила Jerry Heil. Співачка разом з іншими учасниками торішнього пісенного конкурсу виконала пісню Селін Діон Ne partez pas sans moi.
На сцені 69-го пісенного конкурсу Євробачення Jerry Heil з'явилася в прикрасі від українського бренду SFURATO. У коментарі NV дизайнерка Катерина Тутєрова розповіла про неї більше, передає Show 24.
До слова До мурах: Jerry Heil виконала пісню Селін Діон у першому півфіналі Євробачення-2025
Масивна прикраса, в якій Jerry Heil виступила на Євробаченні-2025, називається Sacred Heart ("Святе серце"). Дизайнерка бренду SFURATO Катерина Тутєрова поділилась, що ідея належить співачці.
Вона хотіла, щоб це була масивна прикраса – серце Діви Марії з промінням на грудях. Я зробила його у своїй фірмовій техніці виплавляння олова. Кулон складається з декількох шарів. Також саме серце обрамляється 19 червоними гранатами. Кулон приєднаний трьома ланцюгами до основи-чокера, що також підкреслює символізм. В центрі серця вирішили зробити око, яке в тому році було на сережці під час виступу на Євробаченні,
– розповіла Тутєрова.
Прикраса Sacred Heart від SFURATO / Фото з інстаграму бренду
Для довідки! Jerry Heil та alyona alyona представляли Україну на Євробаченні-2024 з піснею Teresa & Maria.
Коротко про Євробачення-2025
Цьогоріч Україну на Євробаченні представляє гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Музиканти виступили у першому півфіналі 13 травня та пройшли до гранд-фіналу, який відбудеться 17 травня.
Сьогодні, 15 травня, глядачі побачать другий півфінал пісенного конкурсу. На сцену вийдуть представники ще 16 країн. Прямий етер розпочнеться о 22:00 за київським часом. Шоу транслюватимуть на платформах Суспільного, а коментуватимуть його Тімур Мірошниченко та комік Влад Куран.
До речі, Jerry Heil буде речницею від України на Євробаченні-2025. Вона оголошуватиме бали від Національного журі у прямому ефірі під час гранд-фіналу.