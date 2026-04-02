5 місяців сліз і страждань, – Катерина Бужинська повернулася на сцену після серйозного лікування
- Катерина Бужинська повернулася до концертної діяльності після п'яти місяців лікування через серйозну травму ока.
- Співачка перенесла операцію та перебувала в інтенсивній терапії через ускладнення, спричинені контактною лінзою.
Українська співачка Катерина Бужинська була змушена призупинити концертну діяльність через проблеми зі здоров'ям. Після п'яти місяців лікування артистка нарешті повернулася до повноцінного творчого життя.
Виконавиця поділилася відео з одного зі своїх виступів та розповіла про емоції, які переживає після повернення на сцену. Про це вона написала на своїй сторінці в інстаграмі.
Нарешті я повернулася до сцени, до виступів і гастролей. До повноцінного творчого життя. Після 5 місяців лікування, сліз і страждань – я в строю. Дякую Господу Богу, моїй сім'ї, вірним, надійним друзям. У мене новий, крутий колектив – я щаслива,
– зазначила Катерина Бужинська.
Співачка також показала частину підготовки до виступу: у довгій зеленій сукні вона разом зі своєю командою чекає на вихід на сцену.
Що відомо про стан здоров'я Катерини Бужинської?
- У грудні 2025 року співачка повідомила, що перенесла операцію.
- До цього вона впродовж двох місяців проходила лікування через серйозну травму ока, спричинену контактною лінзою.
- Через ускладнення артистка перебувала під наглядом лікарів у відділенні інтенсивної терапії.
- Згодом вона пройшла повний курс лікування та відновлення і нині повернулася до творчої діяльності.