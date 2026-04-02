5 місяців сліз і страждань, – Катерина Бужинська повернулася на сцену після серйозного лікування

Українська співачка Катерина Бужинська була змушена призупинити концертну діяльність через проблеми зі здоров'ям. Після п'яти місяців лікування артистка нарешті повернулася до повноцінного творчого життя.

Виконавиця поділилася відео з одного зі своїх виступів та розповіла про емоції, які переживає після повернення на сцену. Про це вона написала на своїй сторінці в інстаграмі.

Цікаво Була зіркою "Х-Фактора" та улюбленицею публіки: де зараз співачка Ірина Борисюк

Нарешті я повернулася до сцени, до виступів і гастролей. До повноцінного творчого життя. Після 5 місяців лікування, сліз і страждань – я в строю. Дякую Господу Богу, моїй сім'ї, вірним, надійним друзям. У мене новий, крутий колектив – я щаслива,

– зазначила Катерина Бужинська.

Співачка також показала частину підготовки до виступу: у довгій зеленій сукні вона разом зі своєю командою чекає на вихід на сцену.

Що відомо про стан здоров'я Катерини Бужинської?