19 квітня, 18:30
Зірка "Кохання та полум'я" зізналась, чи готова до нових стосунків після розриву з нареченим

Марія Примич
Основні тези
  • Катерина Кузнєцова відкрита до нових стосунків після розриву з нареченим.
  • Водночас акторка заявила, що їй подобається бути холостячкою, і вона не відчуває потреби в чоловікові для щастя.

Катерина Кузнєцова поділилась подробицями особистого життя після розриву з нареченим. Акторка зізналась, чи готова до нових стосунків.

Зірка серіалу "Кохання та полум'я" дала велике інтерв'ю Єві Коршик, в якому заговорила про особисте життя.

Катерина Кузнєцова зізналась, що відкрита до нових стосунків. Акторка каже, що чоловіки проявляють увагу до неї, зокрема дарують квіти й запрошують на побачення.

Я не з тих жінок, які після букету підуть на побачення чи розпливуться і будуть відчувати провину. Навіть якщо це щось більше, ніж букети, це не означає, що мене можна купити прикрасою чи сумкою, 
– зазначила Кузнєцова.

Знаменитість поділилась, що не любить одразу вступати у нові стосунки після завершення попередніх. Кузнєцова додала, що їй потрібен час, щоб пережити розрив. 

Будь-яке розставання – це момент, коли ти переживаєш. Хтось у моменті може страждати, а мене накрило вперше через 4 – 5 місяців, коли я залишилась наодинці, 
– пояснила акторка.

Водночас Катерина заявила, що їй подобається бути в статусі холостячки, адже має більше часу на себе.

Мені не потрібен чоловік, щоб відчувати себе надзвичайно щасливою. Я сама по собі дуже життєрадісна. Я люблю життя і людей. Мені завжди є що робити, 
– підкреслила вона.

Інтерв'ю з Катериною Кузнєцовою: дивіться відео онлайн

Що відомо про особисте життя Катерини Кузнєцової?

  • З 2014 до 2015 років Катерина Кузнєцова перебувала у шлюбі з російським актором Євгеном Проніним. 

  • У 2017 році акторка почала зустрічатися з російським бізнесменом Максимом Апліним. У 2021 році він освідчився Катерині. 

  • Кузнєцова та Аплін були разом вісім років. У липні 2025 року акторка оголосила про розставання з нареченим. Причиною розриву стала відстань: Катерина жила у Києві та Барселоні, а Максим – на Тенерифе та Шрі-Ланці.