Заховала капелюшки й змінила діяльність: де зараз зірка телебачення Катя Осадча
- Катерина Осадча, відома як ведуча програми "Світське життя", після початку повномасштабного вторгнення стала волонтеркою та засновницею благодійного фонду, займаючись пошуком зниклих людей.
- Її проект "Пошук зниклих" за три роки допоміг знайти 3542 людей, а фонд також підтримує дітей і молодь у пошуку професії.
Тривалий час Катерина Осадча мала на телебаченні образ харизматичної ведучої, що не боїться ставити зіркам провокативні запитання. Однак від початку повномасштабного вторгнення діяльність Осадчої кардинально змінилася.
Зараз Катя Осадча – волонтерка, багатодітна мама й засновниця благодійного фонду. Про життя, розвиток кар'єри та нинішню діяльність читайте в матеріалі 24 Каналу.
Від манекенниці до ведучої "Світського життя"
Катя Осадча – корінна киянка. Вона почала працювати ще з 13 років, професійно займаючись моделінгом. Уже в 14 дівчина полетіла на зйомки в Токіо на 3 місяці.
Японія для мене стала найбільшим випробуванням дитинства. Люди з іншим менталітетом, трудоголіки, що не роблять знижок ані на вік, ані на стать,
– розповідала Катя Осадча.
Вона працювала моделлю в Німеччині, Великій Британії та Франції. Через насичений графік Катя складала випускні іспити екстерном.
Катя Осадча у 16 років / Фото з інстаграму Каті Осадчої
Коли Катерина вперше завагітніла, то вирішила спробувати себе як телевізійна журналістка. Вона закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, а також займалась з викладачем, щоб підтягнути знання української мови, дикції, постановки голосу.
Спершу Катя Осадча була позаштатною кореспонденткою Першого національного телеканалу. А у 2005 влаштувалась на телеканал "Тоніс". Через два роки на телебаченні з'явилась програма "Світське життя", ведучою якої стала Осадча.
У цій програмі Катя Осадча брала короткі інтерв'ю в українських та світових зірок. Фірмовою частиною її образу були незвичні та екстравагантні капелюшки. На кожній події ведуча з'являлась у новому головному уборі.
Образи Каті Осадчої у "Світському житті" / Фото з інстаграму Каті Осадчої
Катерина Осадча була ведучою не лише "Світського життя", але й проєкту "Голос країни", "Голос. Діти", суддею шоу "Модель ХL".
Що відомо про особисте життя Каті Осадчої?
У 18 років Катя Осадча вийшла заміж вперше – її обранцем став Олег Поліщук. У 2002 році вона стала мамою – у ведучої народився син Ілля. Однак подружжя пробуло разом лише 3 роки.
У 2015 році у мережі заговорили про ймовірний роман Каті Осадчої та її співведучого Юрія Горбунова. Чутки підтвердилися лише через два роки, коли пара стала батьками й таємно одружилась. У них народився перший спільний син Іван, а у 2021 році на світ з'явився другий син – Данило.
Катя Осадча з дітьми / Фото з інстаграму Каті Осадчої
Як заховала капелюшки після початку повномасштабної війни?
Програма "Світське життя" стала на паузу від початку повномасштабного вторгнення. У березні 2022 року Катя Осадча, перебуваючи на заході України, вирішила зайнятися проєктом, який би шукав зниклих цивільних людей.
Я гуляла, гортала стрічку інстаграму і бачила кількість запитів про зниклих. Зрозуміла, що це треба консолідувати в один медіаресурс,
– розповідала ведуча.
Так народився проєкт "Пошук зниклих", що з часом розширився, отримав свій сайт та соціальні мережі. За 3 роки вдалося знайти 3542 людей.
Також Катерина Осадча є засновницею благодійної організації, що окрім пошуку зниклих, займається допомогою дітям, що залишились без батьків; допомогою молоді в пошуку своєї професії та іншими соціальними ініціативами. Усіма цими проєктами Катерина Осадча й продовжує займатися надалі.