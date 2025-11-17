Сейчас Катя Осадчая – волонтер, многодетная мама и основательница благотворительного фонда. О жизни, развитии карьеры и нынешней деятельности читайте в материале 24 Канала.

От манекенщицы до ведущей "Светской жизни"

Катя Осадчая – коренная киевлянка. Она начала работать еще с 13 лет, профессионально занимаясь моделингом. Уже в 14 девушка улетела на съемки в Токио на 3 месяца.

Япония для меня стала самым большим испытанием детства. Люди с другим менталитетом, трудоголики, не делают скидок ни на возраст, ни на пол,

– рассказывала Катя Осадчая.

Она работала моделью в Германии, Великобритании и Франции. Из-за насыщенного графика Катя сдавала выпускные экзамены экстерном.



Катя Осадчая в 16 лет / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Когда Екатерина впервые забеременела, то решила попробовать себя как телевизионная журналистка. Она закончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, а также занималась с преподавателем, чтобы подтянуть знания украинского языка, дикции, постановки голоса.

Сначала Катя Осадчая была внештатной корреспонденткой Первого национального телеканала. А в 2005 устроилась на телеканал "Тонис". Через два года на телевидении появилась программа "Светская жизнь", ведущей которой стала Осадчая.

В этой программе Катя Осадчая брала короткие интервью у украинских и мировых звезд. Фирменной частью ее образа были необычные и экстравагантные шляпки. На каждом событии ведущая появлялась в новом головном уборе.

Образы Кати Осадчей в "Светской жизни" / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Екатерина Осадчая была ведущей не только "Светской жизни", но и проекта "Голос страны", "Голос. Дети", судьей шоу "Модель ХL".

Что известно о личной жизни Кати Осадчей?

В 18 лет Катя Осадчая вышла замуж впервые – ее избранником стал Олег Полищук. В 2002 году она стала мамой – у ведущей родился сын Илья. Однако супруги пробыли вместе всего 3 года.

В 2015 году в сети заговорили о вероятном романе Кати Осадчей и ее соведущего Юрия Горбунова. Слухи подтвердились только через два года, когда пара стала родителями и тайно поженилась. У них родился первый общий сын Иван, а в 2021 году на свет появился второй сын – Даниил.



Катя Осадчая с детьми / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Как спрятала шляпки после начала полномасштабной войны?

Программа "Светская жизнь" стала на паузу от начала полномасштабного вторжения. В марте 2022 года Катя Осадчая, находясь на западе Украины, решила заняться проектом, который бы искал пропавших гражданских людей.

Я гуляла, листала ленту инстаграма и видела количество запросов о пропавших. Поняла, что это надо консолидировать в один медиаресурс,

– рассказывала ведущая.

Так родился проект "Поиск пропавших", что со временем расширился, получил свой сайт и социальные сети. За 3 года удалось найти 3542 человека.

Также Екатерина Осадчая является основательницей благотворительной организации, что кроме поиска пропавших, занимается помощью детям, оставшихся без родителей; помощью молодежи в поиске своей профессии и другими социальными инициативами. Всеми этими проектами Екатерина Осадчая и продолжает заниматься в дальнейшем.