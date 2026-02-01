Співпраця офіційно завершена: лейбл Jerry Heil врегулював конфлікт із Кажанною
- Лейбл NOVA MUSIC і Кажанна врегулювали конфлікт, вирішивши фінансові та правові питання.
- Кажанна отримала дистрибуцію бек-каталогу, майнові права, і доступи до платформ та стала єдиною правовласницею свого проєкту.
Минулого місяця у мережі розгорівся скандал між Кажанною і лейблом NOVA MUSIC, співзасновницею якого є Jerry Heil. Сьогодні стало відомо, що компанії та артистці вдалося врегулювати конфлікт.
Лейбл опублікував офіційну заяву на своїй сторінці в інстаграмі. Команда повідомила, що завдяки переговорам фінансові та правові питання вдалося вирішити.
Лейбл NOVA MUSIC надав Кажанні детальну звітність за увесь період, який вони співпрацювали. Також компанія передала артистці:
- дистрибуцію бек-каталогу
- усю частку майнових прав, яка належала лейблу, на твори, фонограми, відеокліпи та інші матеріали, створені в період та в межах співпраці
- всі доступи – логіни, паролі, адміністраторські права – до відповідних платформ та сторінок
У заяві йдеться про те, що лейбл не претендує на будь-які права на торгову марку та визнає Кажанну "єдиною правовласницею і не перешкоджає її використанню".
Надалі, усю подальшу роботу по своєму проєкту виконуватиме безпосередньо Кажанна. Від сьогодні лейбл не бере участі у жодному організаційному процесі чи домовленості. Кожна зі сторін виконали свої обов'язки. У такі непрості часи віримо, що наша сила у вмінні долати непорозуміння,
– підсумували у NOVA MUSIC.
Що відомо про скандал?
У січні Кажанна заявила, що отримала моральні травми за два роки з лейблом NOVA MUSIC. Артистка додала, що не має бажання вести публічну діяльність і писати музику.
Пізніше співачка назвала контракт із лейблом "рабським" і заявила, що компанія не виплачує їй роялті. За словами дівчини, вона зіштовхнулась із шантажем, тиском, також їй нібито приписували борги.
Згодом NOVA MUSIC заявив, що достроково припиняє співпрацю з Кажанною. Лейбл стверджує, що повністю фінансував проєкт і досі не вийшов у фінансовий плюс.
Також компанія запевнила, що "працювала коректно, з повагою до творчості артистки та максимально підтримувала її професійний розвиток, хоча час від часу сама артистка давала волю емоціям, переходячи кордони робочого спілкування".
Крім того, лейбл наголосив, що затримки з оплатами могли виникати, але вони всі були здійснені. У команді додали, що йшли назустріч Кажанні й здійснювали попередні виплати на її запит.