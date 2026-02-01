Укр Рус
Співпраця офіційно завершена: лейбл Jerry Heil врегулював конфлікт із Кажанною
1 лютого, 16:54
Співпраця офіційно завершена: лейбл Jerry Heil врегулював конфлікт із Кажанною

Марія Примич
Основні тези
  • Лейбл NOVA MUSIC і Кажанна врегулювали конфлікт, вирішивши фінансові та правові питання.
  • Кажанна отримала дистрибуцію бек-каталогу, майнові права, і доступи до платформ та стала єдиною правовласницею свого проєкту.

Минулого місяця у мережі розгорівся скандал між Кажанною і лейблом NOVA MUSIC, співзасновницею якого є Jerry Heil. Сьогодні стало відомо, що компанії та артистці вдалося врегулювати конфлікт.

Лейбл опублікував офіційну заяву на своїй сторінці в інстаграмі. Команда повідомила, що завдяки переговорам фінансові та правові питання вдалося вирішити.

Лейбл NOVA MUSIC надав Кажанні детальну звітність за увесь період, який вони співпрацювали. Також компанія передала артистці:

  • дистрибуцію бек-каталогу
  • усю частку майнових прав, яка належала лейблу, на твори, фонограми, відеокліпи та інші матеріали, створені в період та в межах співпраці
  • всі доступи – логіни, паролі, адміністраторські права – до відповідних платформ та сторінок

У заяві йдеться про те, що лейбл не претендує на будь-які права на торгову марку та визнає Кажанну "єдиною правовласницею і не перешкоджає її використанню".

Надалі, усю подальшу роботу по своєму проєкту виконуватиме безпосередньо Кажанна. Від сьогодні лейбл не бере участі у жодному організаційному процесі чи домовленості. Кожна зі сторін виконали свої обов'язки. У такі непрості часи віримо, що наша сила у вмінні долати непорозуміння, 
– підсумували у NOVA MUSIC.

Що відомо про скандал?

  • У січні Кажанна заявила, що отримала моральні травми за два роки з лейблом NOVA MUSIC. Артистка додала, що не має бажання вести публічну діяльність і писати музику.

  • Пізніше співачка назвала контракт із лейблом "рабським" і заявила, що компанія не виплачує їй роялті. За словами дівчини, вона зіштовхнулась із шантажем, тиском, також їй нібито приписували борги.

  • Згодом NOVA MUSIC заявив, що достроково припиняє співпрацю з Кажанною. Лейбл стверджує, що повністю фінансував проєкт і досі не вийшов у фінансовий плюс.

  • Також компанія запевнила, що "працювала коректно, з повагою до творчості артистки та максимально підтримувала її професійний розвиток, хоча час від часу сама артистка давала волю емоціям, переходячи кордони робочого спілкування".

  • Крім того, лейбл наголосив, що затримки з оплатами могли виникати, але вони всі були здійснені. У команді додали, що йшли назустріч Кажанні й здійснювали попередні виплати на її запит.