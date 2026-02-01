Співпраця офіційно завершена: лейбл Jerry Heil врегулював конфлікт із Кажанною

Минулого місяця у мережі розгорівся скандал між Кажанною і лейблом NOVA MUSIC, співзасновницею якого є Jerry Heil. Сьогодні стало відомо, що компанії та артистці вдалося врегулювати конфлікт.

Лейбл опублікував офіційну заяву на своїй сторінці в інстаграмі. Команда повідомила, що завдяки переговорам фінансові та правові питання вдалося вирішити.

Лейбл NOVA MUSIC надав Кажанні детальну звітність за увесь період, який вони співпрацювали. Також компанія передала артистці:

дистрибуцію бек-каталогу

усю частку майнових прав, яка належала лейблу, на твори, фонограми, відеокліпи та інші матеріали, створені в період та в межах співпраці

всі доступи – логіни, паролі, адміністраторські права – до відповідних платформ та сторінок

У заяві йдеться про те, що лейбл не претендує на будь-які права на торгову марку та визнає Кажанну "єдиною правовласницею і не перешкоджає її використанню".

Надалі, усю подальшу роботу по своєму проєкту виконуватиме безпосередньо Кажанна. Від сьогодні лейбл не бере участі у жодному організаційному процесі чи домовленості. Кожна зі сторін виконали свої обов'язки. У такі непрості часи віримо, що наша сила у вмінні долати непорозуміння,

– підсумували у NOVA MUSIC.

