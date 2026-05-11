"Каблучка полетіла в озеро": Кажанна та її бойфренд-військовий натякнули на розставання

Кажанна (Ганна Макієнко) та її коханий-військовий Данило натякнули на розставання. Прихильники співачки припустили, що вони більше не разом через дивні пости у соціальних мережах.

Кажанна опублікувала в тіктоці відео під свій новий трек "сльозка" і написала: "а пісня то виявилась пророча", ймовірно натякаючи на розрив стосунків, про що прихильники співачки пишуть у коментарях.

У мережі припустили, що Кажанна розійшлася з хлопцем / Скриншот з тіктоку співачки

Данило ж учора натякнув, що освідчився Кажанні, проте отримав відмову. Згодом хлопець видалив пост.

Каблучка полетіла в озеро. Така ось історія,

– написав він на своїй сторінці в X.

Бойфренд Кажанни натякнув на їхній розрив / Скриншот з X Данила

Нагадаємо, що Кажанна розсекретила свої стосунки з військовим у березні 2025 року.

Данило – боєць 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов" з позивним "Тінь". Хлопець родом з міста Лисичанськ Луганської області, до війська долучився у 19 років.

Нещодавно пара відсвяткувала річницю знайомства. Кажанна зустріла Данила 17 лютого 2025 року після свого концерту у Львові.

