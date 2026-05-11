"Каблучка полетіла в озеро": Кажанна та її бойфренд-військовий натякнули на розставання
- Кажанна натякнула на можливий розрив зі своїм коханим Данилом через відео в тіктоці.
- Данило натякнув на відмову після освідчення, написавши, що каблучка полетіла в озеро, але згодом видалив пост.
Кажанна (Ганна Макієнко) та її коханий-військовий Данило натякнули на розставання. Прихильники співачки припустили, що вони більше не разом через дивні пости у соціальних мережах.
Як Кажанна і Данило натякнули на зміни в особистому житті та що відомо про їхні стосунки
Кажанна опублікувала в тіктоці відео під свій новий трек "сльозка" і написала: "а пісня то виявилась пророча", ймовірно натякаючи на розрив стосунків, про що прихильники співачки пишуть у коментарях.
Данило ж учора натякнув, що освідчився Кажанні, проте отримав відмову. Згодом хлопець видалив пост.
Каблучка полетіла в озеро. Така ось історія,
– написав він на своїй сторінці в X.
Нагадаємо, що Кажанна розсекретила свої стосунки з військовим у березні 2025 року.
Данило – боєць 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов" з позивним "Тінь". Хлопець родом з міста Лисичанськ Луганської області, до війська долучився у 19 років.
Нещодавно пара відсвяткувала річницю знайомства. Кажанна зустріла Данила 17 лютого 2025 року після свого концерту у Львові.
Хто з зірок нещодавно розійшовся?
Нагадаємо, 1 травня Потап і Настя Каменських оголосили про розлучення. Артисти опублікували спільний допис в інстаграмі, проте жодними подробицями не поділились.
Потап і Настя перебували у шлюбі майже 7 років. Вони відсвяткували розкішне весілля в елітному ресторані під Києвом 23 травня 2019 року.
Чутки про розрив ходили вже давно, проте зірки їх заперечували.
Днями Потап заговорив про участь у проєкті "Холостяк", проте у мережі заяву репера не оцінили.