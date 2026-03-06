Після скандалу з Jerry Heil: Кажанна підписала контракт з лейблом Ірини Горової

Співачка Кажанна підписала контракт з лейблом pomitni. У 2023 році його заснувала Ірина Горова.

pomitni оголосили про співпрацю з Кажанною на своїй сторінці в інстаграмі. Вони опублікували відео, як співачка зустрілась з командою лейбла та підписала контракт.

Вітаємо нову помітну артистку на сервісах дистрибуції, паблішингу, роботі з брендами та booking. Раді відтепер зростати разом!,

– йдеться у дописі pomitni.

Кажанна розповіла, що за останній місяць отримала багато пропозицій від різних лейблів, але відчула, що саме з командою pomitni "на одному вайбі".

Разом до нових висот,

– прокоментувала артистка початок співпраці з лейблом.

Що відомо про скандал з Кажанною і лейблом Jerry Heil?