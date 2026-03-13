У трендовому кольорі baby blue: Кейт Міддлтон вразила елегантним весняним образом
- Кейт Міддлтон відвідала Вестмінстер у трендовому весняному образі, обравши блакитну сорочку та блейзер від Catherine Walker.
- Принцеса Уельська раніше відвідала Лестер, де зустрілася з місцевими жителями, обравши елегантне пальто кольору айворі від Chris Kerr.
12 січня принц та принцеса Уельські разом вирушили до Вестмінстера, щоб висвітлити роботу Королівського національного інституту рятувальних шлюпок (RNLI), благодійної організації, що займається порятунком життів на морі та вздовж річки Темзи
Для цього виходу Кейт Міддлтон обрала елегантний і свіжий весняний образ, який чудово підкреслював її стиль. Про це написало видання Women's Wear Daily.
Кетрін одягнула стильний блейзер від бренду Catherine Walker у сіро-чорну клітинку. Свій look принцеса Уельська доповнила блакитною сорочкою With Nothing Underneath, темними штанами від бренду Joseph та ременем від Me + Em. До речі, український дизайнер Андре Тан напередодні називав ніжно-блакитний (baby blue) одним із головних кольорів весни 2026 року. Із взуття Кейт Міддлтон обрала темно-коричневі чоботи Jimmy Choo, а з аксесуарів – елегантні сережки від Cartier, а також вишукану каблучку.
Кейт Міддлтон та принц Вільям / Фото Getty images та з інстаграм-сторінки принца та принцеси Уельських
До речі, це вже не перший спільний вихід Кейт Міддлтон та принца Вільяма цієї весни. Напередодні королівське подружжя відвідало щорічну службу з нагоди Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві в Лондоні в стильному парному образі у темно-синьому кольорі.
Що відомо про інші весняні образи Кейт Міддлтон?
- Напередодні 8 березня принцеса Уельська відвідала Лестер, де мала зустріч із відомим танцівником індійських танців Акашом Одерою та подивилася репетицію його нової постановки Songs of the Bulbul.
- Крім того, Кейт поспілкувалася з місцевими підприємцями та жителями району Golden Mile, де розташовані магазини індійських прикрас, сарі та модні бутіки.
- Для цього виходу принцеса обрала елегантне пальто кольору айворі від Chris Kerr та кремову мідісукню Ralph Lauren із спідницею-плісе. Свій образ вона доповнила перловим намистом із трояндами та золотистими сережками Sézane з китицями. Кейт завершила лук замшевим коричневим клатчем та туфлями в тон.