Не вперше фіналіст Нацвідбору: чим відомий KHAYAT, який написав пісню після обстрілу Охматдиту

Фольктроніка, етнічні мотиви та потужний голос – це все про KHAYAT, який цьогоріч став фіналістом Національного відбору. Що цікаво, це вже втретє виконавець бореться за право представляти Україну на великій сцені Євробачення.

Цього разу він презентує пісню Honor, яка народилася з болю війни та, на думку Андрія Хайата, є рупором, котрий має бути почутий у Європі. Show 24 розповідає про творчий шлях співака та участь в Національному відборі на Євробачення-2025.

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Найголовніше що треба знати, це те, що KHAYAT це завжди про сенси, силу голосу та імплементацію української культури у сьогоденні. Я перейняв любов до етнічної музики від своєї прабабусі й прадіда і відтоді несу цю любов у своїй музиці. І, так, я маю досвід, який дає мені змогу давати людям більше ніж просто звук,

– розповів в ексклюзивному коментарі для 24 Каналу співак.

Початок творчого шляху

Любов до музики з'явилася в Андрія ще в ранньому дитинстві. Десять років він навчався гри на акордеоні в музичній школі, а перші кроки у написанні текстів зробив у 14 років, коли створив свій перший вірш. Згодом прийшло розуміння, що можна поєднувати тексти з музикою, так почали з'являтися перші пісні.

Батьки майбутнього артиста спочатку скептично ставилися до захоплення сина музикою. Вони бачили сина бізнесменом чи дипломатом, і спочатку сам Хайат погоджувався з ними, тож вступи у Національний педагогічний університет ім. Драгоманова за спеціалізацією "Англійська та арабська мови".

Професійна кар'єра

Дебют KHAYAT відбувся 12 червня 2018 року з випуском пісні "Девочка".

KHAYAT – "Девочка": дивіться відео онлайн

2019 рік став переломним у кар'єрі артиста – він взяв участь у дев'ятому сезоні шоу "Голос країни". Вибравши команду Тіни Кароль, співак дійшов до фіналу та посів третє місце.

Тіна Кароль та Андрій Хайaт – "Ніч яка місячна": дивіться відео онлайн

Того ж року KHAYAT вперше спробував свої сили у Національному відборі на Євробачення з піснею Ever. У 2019 році він посів п'яте місце.

KHAYAT – Ever: дивіться відео онлайн

У червні Хайат випустив дебютний альбом Khmil', який одразу досяг другої сходинки в "iTunes TOP-200 Releases Ukraine". Особливістю збірки, до якої увійшло сім треків, стало використання народних інструментів – дудука, сопілки, дарбуки й тибетської чаші, змішаних зі звуками повсякденності, як-от метро, чи свисту кухонного чайника.

KHAYAT – Khmil': дивіться відео онлайн

У 2020 році артист знову взяв участь у Національному відборі на Євробачення з піснею Call for love. Букмекери прогнозували йому великі шанси на перемогу, проте Андрій того року посів друге місце.

KHAYAT – Call for love: дивіться відео онлайн

У травні наступного року світ побачив його мініальбом Ultra, де кожна пісня розповідала про особисті переживання виконавця.

KHAYAT – Ultra: дивіться відео онлайн

Творчість під час великої війни та участь в Нацвідбор-2025

На початку повномасштабного вторгнення Росії KHAYAT присвятив себе волонтерству у рідній Знам'янці, а потім повернувся до музики. Наразі KHAYAT живе і працює в Києві.

Як відомо, Андрій є учасником Національного відбору на Євробачення-2025 з треком Honor. Щоправда, він зізнається, що не бачив себе на Нацвідборі, поки не з'явилась його цьогорічна конкурсна пісня.

Я вірю в цю пісню не тому, що вона просто мені подобається як частина моєї творчості, а тому, що це саме той сенс і ті влучні слова, що резонують з нашим народом сьогодні і є віддзеркаленням реалій у яких ми з вами живемо,

– пояснює артист.

KHAYAT – HONOR: дивіться відео онлайн

Історія створення композиції KHAYAT для Нацвідбору-2025 особлива: україномовна частина була написана близько року тому, а англомовна народилася після російського обстрілу лікарні "Охматдит".

Це був день, коли я був поруч, я це чув. Я не міг зупинити сльози весь день, було моральне виснаження. І цей текст прийшов сам. Спочатку я просто записував його в нотатках, не знаючи, що це стане піснею. Через кілька днів я поєднав його з україномовною частиною, і склався пазл,

– розповідав виконавець.

Напередодні Нацвідбору на Євробачення-2025 ми поспілкувалися з Андрієм Хайатом та розпитали його про участь в конкурсі.

KHAYAT про конкуренцію, хейт і меседж для Євробачення-2025

Говорячи про конкуренцію у цьогорічному Національному відборі, співак не може виділити одного учасника, якого вважає своїм найбільшим конкурентом.

Класна десятка абсолютно різних артистів, яких не можна навіть між собою порівняти. У кожного є якісь свої сильні й слабші сторони, тому тут вже питання постає суто до глядачів і їх смаку,

– сказав конкурсант.

Зауважимо, усі пісні Національного відбору на Євробачення-2025 можна прослухати онлайн.

Щодо хейту артист має філософський підхід: "Критика буде завжди і я вже просто з цим змирився. Треба фокусуватись на тих, кому ти імпонуєш, а не на тих, кого тригерить навіть сам факт твого існування, бо в їх житті щось пішло не так. Чесно кажучи, я нещодавно навчився ставитись до хейту як до жартів і жити реально стало легше".

Наостанок Андрій поділився своїм головним меседж для Євробачення-2025.

Це буде важливість збереження культурних і духовних надбань наших пращурів, для побудови щасливого буття, як свого, так і наступних поколінь,

– сказав фіналіст Нацвідбору-2025.

Нагадаємо, фінал Національного відбору на Євробачення-2025 відбудеться 8 лютого. О 18:00 глядачі побачать грандіозне передшоу, а вже о 18:30 – сам фінал. KHAYAT виступить на великій сцені під шостим номером. Переможця обиратимуть шляхом голосування.