Кирило Буданов одягнув унікальну вишиванку, яку створили сотні людей

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов у День вишиванки одягнув особливу вишиту сорочку, створену для нього дітьми в межах мистецького проєкту "Вишиванка для Героя".

Цю ініціативу започаткувала Національна бібліотека України для дітей. Вона передбачає, що діти голосують за видатних українців, після чого власноруч вишивають сорочку для переможця. Детальніше про вишиванку Кирила Буданова та цю акцію – далі в матеріалі 24 Каналу.

Вас також може зацікавити Вони особливі: українські міністри розповіли про свої перші вишиванки

Керівнику Офісу Президента України подарували чорну вишиванку із золотим і сіро-бузковим орнаментом. В ній використали геометричні зображення кота, жаби й сови – як символи пильності, інтуїції та уважності. Окреме місце займає сова на спині сорочки – вона символізує мудрість, спостережливість і стратегічне мислення. Також є символ меча, який означає силу й стійкість. Їх доповнив авторський код із точкових ліній та подвійних вузлів.

Вишиванка для Кирила Буданова / Фото Національної бібліотеки України

Відомо, що до створення сорочки, хоча б одним стібком, долучилися сотні дітей та дорослих. Вони робили це в складних умовах і в дуже стислі терміни. Цей сезон проєкту "Вишиванка для Героя" тривав з 29 січня до 20 травня 2026 року.

Для дітей генерал-лейтенант Кирило Олексійович Буданов (на старті проєкту ще голова ГУР, а на фініші вже глава Офісу Президента України) є зразком мужності й героїзму, який стоїть на варті національної безпеки, особисто розробляв і керував багатьма спецопераціями ГУР, які вплинули на зміну ходу війни з Росією,

– зазначили на фейсбук-сторінці Національної бібліотеки України для дітей.

Для довідки! Рух "Діти вишивають Перемогу" з'явився у 2022 році, а вже у 2023 він переріс у проєкт "Вишиванка для Героя". У межах ініціативи юні читачі України разом із дорослими вишили Рушник Перемоги, сорочку для Валерія Залужного, вишиванку для Василя Малюка. Наразі ще триває робота над скатертиною Перемоги та вишиванкою для Олександра Півненка.

Які вишиванки цьогоріч одягнули інші посадовці?

Володимир Зеленський обрав чорну вишиту сорочку з сірим орнаментом, яку для нього створив дизайнер Віктор Анісімов.

Олена Зеленська одягнула вишиванку від українського бренду Varenyky Fashion за 18 500 гривень. Її сорочка білого кольору і має яскравий синій візерунок.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко одягнула особливу вишиванку, яку виготовили на одному з підприємств прифронтової Херсонської області.