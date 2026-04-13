Як Кирило Буданов з дружиною святив паски: фото та відео з церкви
- Кирило та Маріанна Буданови відвідали великодню службу, посвятили паски та показали вміст своїх кошиків.
- Кирило Буданов привітав українців з Великоднем на своїй сторінці в інстаграмі, бажаючи тепла, спокою та енергії для боротьби за вільну Україну.
Керівник Офісу президента Кирило Буданов та його дружина Маріанна відвідали великодню службу та посвятили паски. Подружжя показало, що було в їхніх кошиках, і розповіло про традиції на свято.
Журналісти помітили Буданова з дружиною у церкві 12 квітня, на Великдень. Відео з подружжям опублікували в інстаграмі видання Новини.LIVE.
Кирило та Маріанна Буданові показалися на Великдень у темних вбраннях. Дружина керівника Офісу президента доповнила свій образ яскравою хусткою. Вони принесли до церкви два кошики.
Священник щедро окропив подружжя Буданових святою водою. Кирило Олексійович розповів, що на Великдень у його родині б'ються писанками, їдять паски й моляться Богу.
У великодніх кошиках Буданових були писанки, зроблені власноруч, паски, помідори, риба.
До речі, керівник Офісу президента поділився, що у "боях писанок" завжди перемагає його дружина.
На своїй сторінці в інстаграмі Кирило Будинов опублікував святкові фото з дружиною і привітав українців з Великоднем.
Дзвони церков по всій Україні від світанку сповіщають про Воскресіння Христове – вітаю, українці, хто нині відзначає це світле свято! Хай сяйво Великодня подарує нам миті тепла і спокою, сповнить енергією для подальшої боротьби за вільну Україну!,
– йдеться у дописі.
Що відомо про дружину Кирила Буданова?
Кирило Буданов одружився з Маріанною у 2013 році. Це другий шлюб для керівника ОП.
Дружина Буданова за фахом психологиня. З 2015 по 2017 роки вона займалася волонтерською діяльністю в Головному військовому шпиталі.
Раніше Маріанна балотувалася в депутати Київради та була радницею Віталія Кличка з питань виявлення та запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту.