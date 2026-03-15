Не можемо наражати на небезпеку, – книгарня скасувала презентацію книжки MELOVIN
- Книгарня "КнигоЛенд" скасувала презентацію книжки MELOVIN через агресивну поведінку невідомої групи, яка обклеїла вітрини гомофобними листівками.
- MELOVIN раніше зіткнувся з протестами ультраправої молоді, що призвело до скасування його концертів з міркувань безпеки.
Книгарня "КнигоЛенд" повідомила про неприємний інцидент, що стався перед презентацією книжки MELOVIN. Через це захід довелося скасувати.
До книгарні 13 березня прийшла невідома група людей, повідомили працівники у дописі в інстаграмі. Вони проявляли агресивну поведінку та обклеїли вітрини гомофобними листівками.
Для нас безпека гостей, команди та відвідувачів – безумовний пріоритет. На жаль, під тиском у цієї ситуації ми не можемо наражати гостей на можливу небезпеку, особливо, коли у цей день запланована ранкова дитяча подія,
– зауважили в "КнигоЛенді".
Книгарня скасувала подію, назвавши причиною "тиск і булінг з боку правої молоді".
Листівки, які наклеїли невідомі / Фото з інстаграму книгарні
У "КнигоЛенді" додали, що присутність охорони планувалась заздалегідь, але після інциденту з'явились підозри, що цього буде недостатньо.
Зазначимо, у книгарні мала відбутись презентацію книжки MELOVIN – "Я не хотів це писати". Це автобіографічна книжка, яка розповідає історію артиста.
Як раніше скасували концерти MELOVIN?
- Місяць тому, 17 лютого, MELOVIN готувався до виступу в Рівному з нагоди 10-річчя кар'єри. Але перед подією невідомі люди в балаклавах влаштували протест. Молодь стояла з плакатами з написами: "Не за гей-шлюби воюють герої".
- MELOVIN прокоментував, що вже не вперше перед його виступами з'являється ультраправа молодь. Артист сказав, що розчарований у державі й поліції через неврегульовані питання дискримінації.
- Після інциденту в Рівному стало відомо, що інші концерти MELOVIN теж скасували з міркувань безпеки.