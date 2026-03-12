Укр Рус
12 березня, 09:21
Обранець Наталки Денисенко заговорив про весілля: чи планує пара одружуватись

Марія Касій
Основні тези
  • Юрій Савранський заявив, що наразі пара не планує весілля, але вони насолоджуються своїми стосунками.
  • Наталка Денисенко та Юрій Савранський не поспішають з одруженням.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський більше не приховують стосунки. Вони радо діляться деталями та розповідають про почуття одне до одного.

Акторка з'явилась на публіці з обранцем на прем'єрному показі фільму "Коли ти розлучишся?", де вона зіграла одну з головних ролей. Юрій Савранський в інтерв'ю OBOZ.UA розповів, чи є в пари плани на весілля.

Бізнесмен та манекенник зізнався, що наразі говорити про весілля зарано. Але підкреслив, що вони не перевіряють свої стосунки чи почуття – їм усе одне про одного зрозуміло. 

Ми просто живемо життя, будуємо стосунки, насолоджуємося етапом, на якому перебуваємо зараз. А коли з'являться конкретні плани, коли почнемо готуватися до такого кроку, тоді обов'язково розповімо про це публічно,
– зауважив Юрій Савранський. 

Також обранець акторки додав, що вважає Наталку Денисенко яскравою і харизматичною особистістю. І підкреслив, що був закоханий у неї "завжди". 

Зазначимо, раніше про весілля говорила й сама Наталка Денисенко. У програмі "Ранок у великому місті" акторка розповіла, що наразі хоче насолодитися періодом зустрічання й не хоче поспішати з одруженням. 

Що відомо про стосунки пари? 

  • Плітки про можливі стосунки між Наталкою Денисенко та Юрієм Савранським ходили в мережі вже багато місяців тому. Їх фотографували разом на публіці, бачили на різних заходах та у кіно.
  • Згодом пара підтвердила роман. Юрій Савранський зізнався акторці в коханні після гучного інтерв'ю Денисенко Маші Єфросиніній.
  • Остаточну крапку поставили на зйомках спецвипуску "Танці з зірками". Після виступу Наталки Денисенко Юрій Савранський вийшов на сцену до акторки та назвав її своєю коханою людиною.
  • Однак Андрій Федінчик, колишній чоловік Наталки Денисенко, вважає, що стосунки пари почались раніше. Актор казав, що ексдружина його зраджувала. Сама Денисенко це спростовує.