Лише двічі: коли Україна не брала участі у Євробаченні
- Україна пропустила Євробачення у 2015 році через фінансову та політичну нестабільність і агресію Росії.
- У 2019 році Україна відмовилася від участі через скандал із переможницею Національного відбору MARUV, яка не підписала договір з телекомпанією.
Україна дебютувала на пісенному конкурсі Євробачення у 2003 році. Нашу країну представляв Олександр Пономарьов з піснею Hasta la vista. Артист потрапив до фіналу та посів 14 місце. Уже наступного року кришталевий мікрофон здобула Руслана, яка запалила сцену у Стамбулі хітом "Дикі танці".
Україна – одна з найуспішніших країн в історії Євробачення, вона здобула три перемоги. Скільки разів наша країна не брала участі у конкурсі та що стало причиною.
Коли Україна не брала участі у Євробаченні?
- 2015 рік
Уперше Україна пропустила Євробачення у 2015 році. Національна телекомпанія України ухвалила відповідне рішення через нестабільну фінансову та політичну ситуацію, а також збройну агресію Росії.
Усі ці процеси змушують НТКУ зосередитися на головному: якнайшвидшому створенні громадського мовлення в Україні. У зв'язку з цим доводиться ретельно оптимізувати будь-які витрати,
– пояснили у телекомпанії.
Більшість відомих артистів запевнили НТКУ, що відмовилися б від участі у пісенному конкурсі, адже у той період було не до веселощів. До того ж у телекомпанії додали, що кошти, які витратили б на проведення Національного відбору, "доцільніше спрямувати на більш важливі потреби".
- 2019 рік
У 2019 році відмові України від участі на Євробаченні передував скандал. Річ у тім, що перемогу на Національному відбору здобула MARUV, яка вже тоді виступала у Росії.
Співачка відмовилась підписувати договір з Національною суспільною телерадіокомпанією Україною, адже сторони не дійшли згоди на перемовинах.
Телерадіокомпанія звернулася до фіналістів – гуртів Freedom Jazz та KAZKA, які посіли друге на третє місце на Національному відборі, проте вони відмовилися від участі у Євробаченні.
У MARUV були заплановані концерти на території країни-агресорки. Проте співачка стверджувала, що відмова від виступів у Росії не була для неї принциповою.
Основні розбіжності викликали інші пункти договору, які, якщо я підпишу, стають для мене кабальними. Я – громадянка України, плачу податки й щиро люблю Україну. Але не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промоакції наших політиків. Я – музикант, а не бита на політичній арені,
– заявила вона.
Важливо! У 2020 році пісенний конкурс не відбувся через пандемію коронавірусу, тоді Україну мав представляти гурт Go_A. Проте колектив таки виступив на сцені Євробачення у 2021 році з піснею "Шум" та посів 5 місце.
Україна на Євробаченні-2026: головне
Цьогоріч Україну на Євробаченні представить LELÉKA з піснею Ridnym. Вона виступить у другому півфіналі, що відбудеться 14 травня, під номером 12.
Режисером-постановником номера став Ілля Дуцик, до роботи також долучилася хореографка-постановниця Галина Пеха.
LELÉKA вже прибула до Відня та провела першу репетицію. Разом із нею на сцену вийде бандурист Ярослав Джусь. Артистка виступатиме у вбранні від дизайнерки Лілії Літковської (засновниця бренду LITKOVSKA)