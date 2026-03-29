Пивоваров довів до мурах виконанням "Яворини" на концерті пам'яті Гіги

28 березня у київському Палаці спорту відбувся концерт пам'яті Степана Петровича Гіги. Відомі українські артисти зібралися, щоб виконати легендарні пісні народного артиста України.

Серед запрошених гостей був Артем Пивоваров, який виконав "Яворину". Відео опублікували на його фан-сторінці в інстаграмі.

Пісня "Яворина" увійшла у дебютний альбом Степана Гіги "Друзі мої" (1995 рік). Історія створення композиції почалася з того, що поет-пісняр Степан Галябарда написав вірш "У райськім саду", який присвятив Назарію Яремчуку.

Співак помер 30 червня 1995 року у 43-річному віці від раку шлунку. Галябарда не зміг приїхати на похорон Яремчука, але дивився прощання по телевізору.

Я тут же, за пів години, написав текст "Яворини". Потім опублікував його й показував композиторам і виконавцям, але ніхто не міг до нього взятися,

– розповідав поет виданню "Субота".

Через п'ять років Галябарда зустрівся з Гігою, показав йому світ твір, і той погодився попрацювати над ним.

"Яворина" – особлива пісня у репертуарі Степана Петровича. Її співали на похороні народного артиста України. Тепер композиція прозвучала у виконанні Артема Пивоварова на концерті пам'яті.

Реакція мережі

"Мурахи по шкірі. Сила голосу, цей тембр і пісня, яка прожита виконавцем. Захоплююсь".

"Як потужно. Голос в Артема – сила, що тримає Україну".

"Шикарний концерт. Артем сильно заспівав. Степан Петрович радіє на небесах, що його діти й молоді співаки продовжують співати його фантастично красиві та душевні пісні".

"Боже, яке виконання. До мурах".

Реакція мережі на виконання "Яворини" Артемом Пивоваровим / Скриншот з інстаграму

