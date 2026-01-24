Укр Рус
24 січня, 14:13
2

Пивоваров, Байдак, alyona alyona та інші: хто з зірок виступить на концерті пам'яті Степана Гіги

Софія Хомишин
Основні тези
  • 28 березня в Палаці Спорту в Києві пройде концерт пам'яті Степана Гіги, на якому виступлять 50 артистів та гуртів.
  • На сцені виступлять Степан Гіга молодший, Артем Пивоваров, alyona alyona, Zlata Ognevich, та інші відомі виконавці.

28 березня в Палаці Спорту в Києві відбудеться великий концерт пам'яті Степана Гіги. На сцені виступлять 50 артистів та гуртів, які виконають його пісні у сучасному аранжуванні.

Стало відомо, хто саме увійшов у список запрошених зірок. Про це повідомили на офіційній інстаграм-сторінці Степана Гіги. 

На сцені Палацу спорту виступлять діти народного артиста, відомі співаки, співачки, колективи та гумористи. Серед них:

  • Степан Гіга молодший,
  • Квітослава Гіга,
  • Артем Пивоваров,
  • FIЇNKA,
  • VOLKANOV,
  • VIP Тернопіль,
  • Віктор Бронюк  з гурту ТІК,
  • гуморист Вася Харизма,
  • Roman Scorpion,
  • Mamarika,
  • колектив "Лісапетний батальйон",
  • комік Вася Байдак,
  • Михайло Грицкан,
  • Наталія Бучинська,
  • Alyona Alyona,
  • Zlata Ognevich,
  • Анна Буткевич,
  • ансамбль "Кралиця",
  • гурт "Піккардійська терція".

Інших знаменитостей оголосять згодом.

Концерт буде присвячений творчості Степана Гіги, чий голос і пісні стали частиною історії української естради.

Це буде особливий вечір,
– зазначила команда виконавця.

Що відомо про смерть Степана Гіги

  • Артист пішов з життя 12 грудня 2025 року у реанімації Першого територіального медичного об'єднання Львова. Йому було 66 років.
  • Ще 19 листопада команда Степана Гіги повідомила, що йому провели екстрену операцію через серйозну хворобу.
  • Відомо, що в співака був цукровий діабет, що могло вплинути на погіршення стану Степана Петровича.
  • Джерела 24 Каналу зазначили, що артисту ампутували ногу вище коліна. Перед цим провели операцію на коліні. Проте команда виконавця у коментарі виданню не підтвердила і не спростувала цю інформацію.
  • Степана Гігу поховали на Личаківському цвинтарі у Львові. 