24 січня, 14:13
Пивоваров, Байдак, alyona alyona та інші: хто з зірок виступить на концерті пам'яті Степана Гіги
Основні тези
- 28 березня в Палаці Спорту в Києві пройде концерт пам'яті Степана Гіги, на якому виступлять 50 артистів та гуртів.
- На сцені виступлять Степан Гіга молодший, Артем Пивоваров, alyona alyona, Zlata Ognevich, та інші відомі виконавці.
28 березня в Палаці Спорту в Києві відбудеться великий концерт пам'яті Степана Гіги. На сцені виступлять 50 артистів та гуртів, які виконають його пісні у сучасному аранжуванні.
Стало відомо, хто саме увійшов у список запрошених зірок. Про це повідомили на офіційній інстаграм-сторінці Степана Гіги.
На сцені Палацу спорту виступлять діти народного артиста, відомі співаки, співачки, колективи та гумористи. Серед них:
- Степан Гіга молодший,
- Квітослава Гіга,
- Артем Пивоваров,
- FIЇNKA,
- VOLKANOV,
- VIP Тернопіль,
- Віктор Бронюк з гурту ТІК,
- гуморист Вася Харизма,
- Roman Scorpion,
- Mamarika,
- колектив "Лісапетний батальйон",
- комік Вася Байдак,
- Михайло Грицкан,
- Наталія Бучинська,
- Alyona Alyona,
- Zlata Ognevich,
- Анна Буткевич,
- ансамбль "Кралиця",
- гурт "Піккардійська терція".
Інших знаменитостей оголосять згодом.
Концерт буде присвячений творчості Степана Гіги, чий голос і пісні стали частиною історії української естради.
Це буде особливий вечір,
– зазначила команда виконавця.
Що відомо про смерть Степана Гіги
- Артист пішов з життя 12 грудня 2025 року у реанімації Першого територіального медичного об'єднання Львова. Йому було 66 років.
- Ще 19 листопада команда Степана Гіги повідомила, що йому провели екстрену операцію через серйозну хворобу.
- Відомо, що в співака був цукровий діабет, що могло вплинути на погіршення стану Степана Петровича.
- Джерела 24 Каналу зазначили, що артисту ампутували ногу вище коліна. Перед цим провели операцію на коліні. Проте команда виконавця у коментарі виданню не підтвердила і не спростувала цю інформацію.
- Степана Гігу поховали на Личаківському цвинтарі у Львові.