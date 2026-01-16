Укр Рус
16 січня, 22:04
Вражає неймовірна хоробрість, – король Чарльз III звернувся до українців

Марія Примич
Основні тези
  • Король Чарльз III звернувся до українців з нагоди першої річниці 100-річного партнерства між Великою Британією та Україною, висловлюючи підтримку у складні часи.
  • Монарх підкреслив хоробрість українського народу та висловив надію на справедливий мир і процвітання України.

Король Чарльз III звернувся до українців з нагоди першої річниці 100-річного партнерства між Великою Британією та Україною. Монарх молиться, щоб міцні зв'язки між країнами "принесли надію та моральну підтримку у цей найскладніший час".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку в X королівської родини.

Найдоблесніша сила України перед обличчям таких жахливих труднощів і болю є надзвичайним прикладом для світу, і мене постійно вражає неймовірна хоробрість, мужність і стійкість, виявлені українським народом, 
– заявив Чарльз III.

Монарх згадав, що вже 24 лютого буде четверта річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він наголосив, що разом із дружиною, королевою Каміллою, продовжують думати й молитися за українців.

Перш за все, я хочу висловити свою глибоку надію, що Україна зможе досягти справедливого та міцного миру, який захищатиме її безпеку, суверенітет і процвітання так, як цього заслуговують українці. Ми з вами. Слава Україні!, 
– підсумував король.

Що відомо про угоду про сторічне партнерство?

  • Нагадаємо, що Україна та Велика Британія підписали угоду про 100-річне партнерство 16 січня 2025 року. У вересні Верховна Рада ратифікувала її – "за" проголосували 295 депутатів. 

  • Угода офіційно набула чинності 15 жовтня 2025 року. Що вона передбачає – читайте за посиланням