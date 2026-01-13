Відомий німецький музикант Schiller приїхав до Києва й зустрівся з ветеранами

Німецький музикант і композитор Крістофер фон Дайлен, відомий як Schiller, зустрівся з українськими ветеранами, які відновлюються у спортивно-реабілітаційному центрі "Титанові".

Про це повідомили на фейсбук-сторінці "Титанових", передає 24 Канал. Schiller уже не вперше відвідує українських ветеранів.

Дивіться також Слава Україні, – голлівудський актор Роберт Де Ніро здивував новорічним зверненням

У спортивно-реабілітаційному центрі розповіли, що ветеранам важлива підтримка.

Крістофер приїжджає в "Титанові", щоб особисто потиснути руку нашим героям. Його співпраця з українськими артистами, як от нещодавній трек із Юлією Саніною, ще раз доводить: ми – частина світового культурного простору,

– йдеться у дописі.

У "Титанових" подякувати Schiller за щирість і допомогу ветеранам, а також за те, що його голос і музика "звучать на підтримку України".

Schiller зустрівся з українськими ветеранами / відео з фейсбуку "Титанових"

Крістофер фон Дайлен розповів про свій візит до України в інстаграмі. Кілька днів тому музикант потрапив під обстріл у Києві, коли ворог атакував столицю ракетами й дронами.

Саме так виглядає та звучить російське визначення "миру". Ми чуємо вибухи та обстріли з повітря. Що ж, мабуть, так ви ставитеся до своїх "братів і сестер" з радянських часів, щоб переконати їх, що варто жити під насильницьким дахом "Матері-Росії". Ні, не варто. Любов і шана Україні, яка захищає себе від диявола, насильства та розпаду,

– написав він.

Учора Schiller повідомив у сториз, що вже відправився до Берліна. Дорогою він заїхав у Львів.

Що ще Schiller робив в Україні?