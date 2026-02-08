Було підключено дуже багато ресурсів, – Monokate прокоментувала перемогу LELÉKA у Нацвідборі

Фіналістка Національного відбору на Євробачення-2026 Катерина Павленко, яка виступала з сольним проєктом Monokate, прокоментувала перемогу LELÉKA у пісенному конкурсі.

До того ж вона відверто розповіла, як ставиться до своєї поразки. Про це артистка сказала в інстаграм-сторіс.

Катерина Павленко заявила, що перемога LELÉKA була очевидною з самого початку.

Поїхала LELÉKA, все так як усі хотіли. Суспільне (Організатори Нацвідбору, – 24 Канал) хотіло, люди хотіли. Все нормально. Там було підключено дуже багато ресурсів, це було від самого початку зрозуміло всім. Не знаю, чого всі зараз дивуються,

– сказала артистка.

Це відео опублікував фан-клуб Євробачення у своєму телеграм-каналі.

До того ж артистка вийшла в інстаграм-сторіс на своїй сторінці, де зазначила, що не засмучується через те, що їй не вдалося перемогти у Національному відборі на Євробачення-2026. Вона пояснила, що головною метою її участі у конкурсі було представити сольний проєкт Monokate широкій аудиторії. Крім того, Катерина закликала глядачів не хейтити інших учасників.

