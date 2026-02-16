Вона завжди була фавориткою, – фіналіст Нацвідбору-2026 відверто прокоментував перемогу LELÉKA

Переможницею Національного відбору на Євробачення-2026 стала співачка LELÉKA. Для багатьох учасників це не стало несподіванкою.

Деякі конкурсанти зізналися, що ще до фіналу припускали її перемогу. Про це розповів фіналіст Нацвідбору-2026 Mr. Vel в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі SAME RAZMIK.

Валерій, таке справжнє ім'я Mr. Vel, пояснив, що LELÉKA ще на етапі лонглиста Національного відбору-2026 була серед фаворитів і стабільно очолювала різні рейтинги.

Вона стояла перша в списку. Вона була на першому згідно з результатами єврофанів, і це вже була заявка на перемогу. Всі обговорювали це. Вона завжди була фавориткою. І коли вийшла пісня, вона підтвердила оці голоси єврофанів. Люди всі писали, що це переможниця,

– пояснив артист.

Інтерв'ю з Mr. Vel: дивіться відео онлайн

Що відомо про фінал Нацвідбору-2026?