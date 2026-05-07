Дуже сильна робота, – Руслана оцінила шанси LELÉKA на перемогу в Євробаченні-2026

12 травня відбудеться перший півфінал Євробачення-2026, де Україну представить співачка LELÉKA. Напередодні конкурсу Руслана, яка була членкинею журі Нацвідбору, поділилася своєю думкою про артистку та її шанси на міжнародній сцені.

Руслана підтримувала LELÉKA ще під час відбору і надалі вважає її вдалим вибором. Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

Після Нацвідбору LELÉKA буквально спалахнула як одне з найяскравіших музичних явищ сучасної української сцени. І незалежно від того, що буде після Євробачення, вона вже стала новою українською зіркою. "Новою" – тому що українці відкрили її для себе. Хоча її музичний доробок насправді величезний. Вона дуже музична, має власну філософію та стиль. І головне – несе цей стиль далі. Тому я дуже хочу, щоб їй пощастило,

– сказала Руслана.

Вона також позитивно оцінила конкурсну пісню Ridnym. Руслана назвала її сучасною українською попмузикою, яка вирізняється серед інших треків і поєднує різні музичні елементи.

Це не примітивна попса й не спроба бути копією когось іншого. Я б сказала, що це дуже вишукана українська попмузика. І саме та музика, яка має всі шанси злетіти на міжнародному рівні... Те, як вона (LELÉKA, – 24 Канал) це все поєднала й винесла на сцену, – дуже сильна робота,

– зазначила вона.

До речі, до старту півфіналу букмекери оновлюють свої прогнози. За даними eurovisionworld, фаворитом наразі є Фінляндія. Водночас Україна займає 11-те місце в рейтингах. Руслана, зі свого боку, наголошує, що не орієнтується на прогнози букмекерів. На її думку, результат залежить насамперед від живого виступу, емоцій та того, як артистка зможе донести пісню до глядачів.

Що відомо про участь України в Євробаченні-2026?

Представниця України LELÉKA вже прибула до Відня, де проходитиме пісенний конкурс. Артистка провела першу репетицію на сцені арени Wiener Stadthalle.

У виступі вона буде не сама – до номера приєднається український бандурист Ярослав Джусь. Виступ українських музикантів запланований у другому півфіналі, що відбудеться 14 травня. У разі виходу у фінал вони знову з’являться на сцені 16 травня.

Постановкою номера LELÉKA для Євробачення-2026 займається режисер Ілля Дуцик разом із хореографкою Галиною Пехою.