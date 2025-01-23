УКР РУС
23 січня 2025, 12:02
2

Леся Нікітюк поділилася рідкісним фото з нареченим-військовим

Софія Хомишин
Основні тези
  • Українська телеведуча Леся Нікітюк заручилася з військовослужбовцем Дмитром Бабчуком; пара офіційно оголосила про стосунки восени 2024 року.
  • Днями Дмитро та Леся поділилися новим спільним фото.

Нещодавно стало відомо, що українська телеведуча Леся Нікітюк заручилася з військовослужбовцем. Тепер вона показала рідкісне фото з коханим.

Пара зробила світлину в дзеркалі, як на початку їхніх стосунків. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Дмитра Бабчука.

Не пропустіть "Океан Ельзи" анонсував великий концерт у Львові

Так, наречений Лесі Нікітюк виставив сторіс. На фото Дмитро позує в військовій формі, а телезірка – у патріотичній футболці з тризубом. На знімку пара ніжно обіймається.


Леся Нікітюк з нареченим / Скриншот з інстаграм-сторіс

На фотографії можна помітити зворушливу деталь. Військовий носить маленьку світлину Лесі у чохлі свого телефону.

Що відомо про стосунки Нікітюк та Бабчука

  • Восени 2024 року пара офіційно оголосила про стосунки. Щоправда, деталі їхнього знайомства досі залишаються невідомими публіці.
  • Про нареченого Лесі відомо чимало цікавого. Дмитру Бабчуку 28 років, він професійний військовослужбовець, який пов'язав своє життя з армією ще у 2016 році. Чоловік служив у морській піхоті та спеціальних підрозділах Збройних сил України.
  • На початку 2025 року стало відомо, що телеведуча виходить заміж за військовослужбовця. Дмитро освідчився коханій під час зимової відпустки в Карпатах. Згодом Нікітюк підтвердила, що це не жарт. 