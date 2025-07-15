Ішов по Києву як хазяїн, – Ліна Костенко пригадала, як натрапила на Путіна й поглузувала з нього

Письменниця та поетеса Ліна Костенко пригадала, як зустріла Путіна в центрі Києва. Тоді вона йшла позаду й жартувала, а також зрозуміла, що Росія так просто не відпустить Україну.

Ліна Костенко поділилася спогадами в інтерв'ю, яке дала Сергію Жадану. Про це пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Радіо Хартія".

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Поетка пригадала, як поверталась з Києво-Могилянської академії з друзями та наштовхнулась на охорону Путіна. Диктатор тоді йшов по Києву "як господар". Цю історію вона згадувала у своїй книжці "Записки українського самашедшого".

Путін ходив по Києву. Я зачепилася за його охорону та сказала нашим, що це якісь ніндзі. Бо Путін ішов прямо, а позаду "крилом" йшли в чорному. І він ішов по всьому Хрещатику. А ми йшли з Києво-Могилянської академії. Коли з-за Пасажу – Путін. А Хрещатик уже майже порожній. І ми йшли й жартували. І тоді я сказала: "Це ж Путін зараз іде по Хрещатику та думає про Київ: "Мать-перемать городов русских"",

– розповіла Ліна Костенко.

Ліна Василівна тоді відчувала демонстрацію Путіним зверхності. На той час вона зрозуміла, що цей "прохід" мав диктаторські риси й показував наміри Росії "не відпускати" Україну.

"Мені дуже дивно, що жоден не помітив, що Путін ішов без супроводу наших, як хазяїн. З-за будинків вибігали якісь люди з автоматами, перебігали за Бесарабку. Я тоді зрозуміла, ідучи за цією компашкою, ну як, щоб Росія випустила Україну", – поділилась Ліна Костенко.

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