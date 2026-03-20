З Жаданом, Джамалою, Вакарчуком та іншими: як Ліна Костенко відсвяткувала 96-річчя

19 березня легендарна українська письменниця Ліна Костенко відзначила 96-річчя. Свято вона провела вдома – у теплій атмосфері та в колі відомих українців.

Фото зі святкування у фейсбуці опублікував народний депутат Микола Княжицький.

На святкову вечерю, яку організували Ліна Костенко разом із донькою Оксаною Пахловською, завітали чимало знаних гостей. Серед них – літературознавець і політик Микола Жулинський, співачка Джамала, акторка Ада Роговцева, журналістка Лариса Івшина. Також були міністр закордонних справ Андрій Сибіга, письменник Сергій Жадан, музикант Святослав Вакарчук, колишній міністр культури Євген Нищук, засновник видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га" Іван Малкович і журналіст Віталій Портников. Гості спілкувалися, виголошували тости, фотографувалися та дарували подарунки іменинниці.

Святкування 96-річчя Ліни Костенко / Фото з фейсбуку Миколи Княжицького

