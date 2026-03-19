Як зараз виглядає Ліна Костенко: рідкісне фото 96-річної поетеси
- Ліна Костенко відзначила 96-й день народження, і Іван Малкович привітав її, поділившись новими фото в інстаграмі.
- До того ж видавництво "А-ба-ба-га-ла-ма-га" анонсувало нову книжку Ліни Костенко "Вітер з Марса", яка вийде у квітні.
19 березня 2026 року видатна українська поетеса Ліна Костенко відзначає 96-й день народження. З огляду на те, що письменниця доволі рідко з'являється на публіці, кожна нова згадка про неї викликає значний інтерес в аудиторії.
Цьогоріч із теплими привітаннями до Ліни Костенко звернувся засновник видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га" Іван Малкович. Він також поділився свіжими світлинами поетеси на своїй сторінці в інстаграмі.
У своєму зверненні Малкович згадав відомі рядки Костенко: "Ще не було епохи для поетів, але були поети для епох", зауваживши, що ці слова повною мірою стосуються й самої авторки.
Її називають Королевою української поезії 20 століття, яка "в часи безвір'я повертала людям віру у слово, а також такі поняття, як гідність, національна честь і самоповага". У домашніх бібліотеках багатьох українців обов'язково є книжка Ліни Костенко. І найцитованішим сучасним українським письменником є теж вона. Вона була і є "альтернативою всякій неправді". В наші дивні, незрозумілі часи, коли ходимо понад прірвою, маємо все ж один безсумнівний привілей – жити в її епоху, надихатися її Високим Словом,
– підкреслив видавець.
Окремо він додав, що в умовах повномасштабного російського вторгнення в Україну поетеса зберігає активну громадянську позицію та залишається "на першій лінії національної оборони".
До дня народження Ліни Костенко видавництво "А-ба-ба-га-ла-ма-га" анонсувало її нову поетичну книжку "Вітер з Марса", яка вийде у другій половині квітня. На інстаграм-сторінці видавництва також показали обкладинку книги.
Як Ліна Костенко живе сьогодні?
- Минулого року поетеса відсвяткувала свій 95-річний ювілей у колі рідних та друзів разом із донькою Оксаною Пахльовською. Серед гостей були відомі українські діячі та митці: Святослав Вакарчук, Євген Нищук, Радомир Мокрик та інші.
- В одному з рідкісних інтерв'ю, яке поетеса дала Сергію Жадану у 2024 році, вона зізналася, що живе доволі замкнено й не відчуває радості від публічного спілкування.
- Попри це, Ліна Костенко продовжує творити. Зокрема, відомо, що письменниця працює над історичним романом про період Гетьманщини.
- У жовтні 2025 року Ліна Костенко стала амбасадоркою бренду GASANOVA.