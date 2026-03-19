Як зараз виглядає Ліна Костенко: рідкісне фото 96-річної поетеси

19 березня 2026 року видатна українська поетеса Ліна Костенко відзначає 96-й день народження. З огляду на те, що письменниця доволі рідко з'являється на публіці, кожна нова згадка про неї викликає значний інтерес в аудиторії.

Цьогоріч із теплими привітаннями до Ліни Костенко звернувся засновник видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га" Іван Малкович. Він також поділився свіжими світлинами поетеси на своїй сторінці в інстаграмі.

У своєму зверненні Малкович згадав відомі рядки Костенко: "Ще не було епохи для поетів, але були поети для епох", зауваживши, що ці слова повною мірою стосуються й самої авторки.

Її називають Королевою української поезії 20 століття, яка "в часи безвір'я повертала людям віру у слово, а також такі поняття, як гідність, національна честь і самоповага". У домашніх бібліотеках багатьох українців обов'язково є книжка Ліни Костенко. І найцитованішим сучасним українським письменником є теж вона. Вона була і є "альтернативою всякій неправді". В наші дивні, незрозумілі часи, коли ходимо понад прірвою, маємо все ж один безсумнівний привілей – жити в її епоху, надихатися її Високим Словом,

– підкреслив видавець.

Окремо він додав, що в умовах повномасштабного російського вторгнення в Україну поетеса зберігає активну громадянську позицію та залишається "на першій лінії національної оборони".

До дня народження Ліни Костенко видавництво "А-ба-ба-га-ла-ма-га" анонсувало її нову поетичну книжку "Вітер з Марса", яка вийде у другій половині квітня. На інстаграм-сторінці видавництва також показали обкладинку книги.

