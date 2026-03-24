Потворне обличчя Росії, – Сибіга звернувся до Венеційської бієнале після удару по центру Львова
Міністр закордонних справ України різко відреагував на російський удар по центру Львова. Андрій Сибіга звернувся до організаторів Венеційської бієнале, у якій вперше з початку повномасштабного вторгнення візьме участь Росія.
Андрій Сибіга зробив важливу заяву на своїй сторінці у соцмережі Х. Очільник закордонних справ висловився про масований російський удар по містах України 24 березня.
Міністр підкреслив, що повернення росіян на один із найпрестижніших мистецьких форумів виглядає особливо цинічно з боку організаторів. Особливо враховуючи те, що окупанти пошкодили об'єкт культурної спадщини ЮНЕСКО у Львові.
Не відводьте очей. Це потворне обличчя варварської Росії – зруйнований об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в охоронюваному центрі Львова. Це варварство, яке ви хочете нормалізувати на Бієнале. Прийдіть у себе!
– так Сибіга звернувся до організаторів Венеційського бієнале
Зазначимо, вдень 24 березня Росія атакувала Львів "Шахедами" – у місті лунали вибухи. Відомо про приліт БпЛА у самому центрі міста та його історичній частині. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що зазнала пошкоджень пам'ятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря.
Що відомо про участь Росії у Венеційській бієнале?
Венеційська бієнале – міжнародна культурна організація, що влаштовує масштабні культурні фестивалі та організовує художню виставку та виставку архітектури. Цьогоріч бієнале проходитиме з 9 травня до 22 листопада. Країни-учасники встановлюють свої павільйони у Венеції.
4 березня ArtNews повідомили, що після 4-річної перерви через повномасштабне вторгнення Росія повертається на Венеційську бієнале та відкриє свій павільйон.
Україна висловила протест: міністр закордонних справ та міністерка культури звернулися до організаторів. Також віцепрезидентка Єврокомісії та єврокомісар з питань міжпоколіннєвої справедливості, молоді, культури та спорту заявили, що можуть позбавити бієнале грантових коштів, якщо на виставку допустять Росію.
Організатори Венеційської бієнале у відповідь повідомили, що робота російського павільйону не порушує жодних правил та обмежень. Вони аргументують це тим, що санкції не забороняють російським митцям брати участь у культурних заходах.