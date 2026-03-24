Андрей Сибига сделал важное заявление на своей странице в соцсети Х. Глава иностранных дел высказался о массированном российском ударе по городам Украины 24 марта.

Министр подчеркнул, что возвращение россиян на один из самых престижных художественных форумов выглядит особенно цинично со стороны организаторов. Особенно учитывая то, что оккупанты повредили объект культурного наследия ЮНЕСКО во Львове.

Не отводите глаз. Это уродливое лицо варварской России – разрушенный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в охраняемом центре Львова. Это варварство, которое вы хотите нормализовать на Биеннале. Придите в себя!

– так Сибига обратился к организаторам Венецианского биеннале

Отметим, днем 24 марта Россия атаковала Львов "Шахедами" – в городе раздавались взрывы. Известно о прилете БпЛА в самом центре города и его исторической части. Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что получил повреждения памятник архитектуры национального значения – ансамбль Бернардинского монастыря.

Что известно об участии России в Венецианской биеннале?

Венецианская биеннале – международная культурная организация, устраивающая масштабные культурные фестивали и организующая художественную выставку и выставку архитектуры. В этом году биеннале будет проходить с 9 мая по 22 ноября. Страны-участники устанавливают свои павильоны в Венеции.

4 марта ArtNews сообщили, что после 4-летнего перерыва из-за полномасштабного вторжения Россия возвращается на Венецианскую биеннале и откроет свой павильон.

Украина выразила протест: министр иностранных дел и министр культуры обратились к организаторам. Также вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по вопросам межпоколенческой справедливости, молодежи, культуры и спорта заявили, что могут лишить биеннале грантовых средств, если на выставку допустят Россию.

Организаторы Венецианской биеннале в ответ сообщили, что работа российского павильона не нарушает никаких правил и ограничений. Они аргументируют это тем, что санкции не запрещают российским художникам участвовать в культурных мероприятиях.