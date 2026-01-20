Знявся у фільмі Байдака і збирав мільйони на ЗСУ: де зараз зірка "Ліги сміху" Марк Куцевалов

Марк Куцевалов – один з найзагадковіших українських гумористів. Він став переможцем "Ліги сміху" завдяки своєму нестандартному й оригінальному гумору. Однак чимало сторінок його біографії залишаються для фанів невідомими.

Марк Куцевалов уже не так часто з'являється на телебаченні, але залишається відомим українським коміком. 24 Канал розповість, де гуморист зараз і чим займається під час повномасштабної війни.

Що відомо про Марка Куцевалова?

Марк Куцевалов народився та виріс у Чорноморську, що в Одеській області. З дитинства він відчував потяг до творчості й гумору, брав участь у різних постановках, також займався плаванням. Навчався в Одесі у технікумі промислової автоматики, а згодом в академії холоду (у 2012 році цей заклад приєднали до ОНАХТ).



Марк Куцевалов у дитинстві / Фото з інстаграму Марка Куцевалова

У 19 років Марк Куцевалов уперше з'явився на телебаченні – тоді він взяв участь у шоу "Танцюють всі", але зазнав невдачі. Хоч і повеселив публіку та суддів.

У 2016 році Марк Куцевалов взяв участь у другому сезоні проєкту "Ліга сміху" в образі "Прозорого гонщика". Разом із зірковим наставником Ігорем Ласточкіним йому вдалося здобути перемогу. Хоч згодом комік згадував про цей досвід неоднозначно.

Я дуже не хотів грати. Я тоді був бунтарем, злився на телебачення, мені все не подобалося. Для мене все було дико. А виступи йшли як по маслу: проходив далі, перемагав, аудиторія набиралась. Але я цього не хотів. Потім мене почали запрошувати на виступи, а я взагалі до цього був не готовий,

– зізнавався Марк Куцевалов.

"Прозорий гонщик" запам'ятався багатьом глядачам, адже гумор Марка був унікальним і не схожим на інші. Частину номера озвучував записаний голос, а сам гуморист з'являвся на сцені зрідка й поводився нестандартно.

Після проєкту Марк Куцевалов брав участь в інших телепроєктах, виступав зі стендапом, був гостем різних шоу на ютубі. 30 грудня 2025 Марку виповнився 31 рік.

Особисте життя і "Пара на мільйон"

В інтерв'ю Анатолію Анатолічу 4 роки тому Марк Куцевалов заявив, що в 19 років став батьком. Однак згодом гуморист зізнався, що просто жартував.

У 2021 році Марк став учасником проєкту "Пара на мільйон". Його партнеркою стала блогерка і флористка Настя Талпа (зараз – Скальницька). Парі вдалося знайти спільну мову на шоу, однак поза камерами їм не вдалось побудувати стосунки.

Романтика була, але ми дуже різні. Але згадувати про ці часи – по-особливому цінно для мене. Хоч психологічно було дуже важко, але спогади дуже приємні,

– розповідав Марк Куцевалов.



Марк і Настя / Фото з інстаграму Насті Скальницької

Зараз Марк не розказує про особисте життя й тримає його у таємниці.

"Я не знаю точно, чи я хочу дітей, але знаю, що я їм можу дати: виховання і менталітет. Я б хотів, щоб моя дитина пішла у великий спорт", – ділився комік.

Благодійні походи Марка Куцевалова

Як розповідав гуморист, він завжди любив ходити. Ще під час навчання він ходив пішки з Чорноморська до Одеси, щоб згаяти час і навмисно запізнитися до технікуму. Під час повномасштабного вторгнення він перетворив хобі на спосіб допомоги Збройним Силам.

У серпні 2022 року Марк вирушив у благодійний реаліті похід з Чорноморська до Говерли: він пройшов 850 кілометрів та зібрав майже 2,8 мільйона гривень. Гуморист придбав 3 карети швидкої допомоги та авто для військових.

У грудні Куцевалов вирушив вже у другий похід – з Києва до Херсона. Він зібрав близько 2,5 мільйонів гривень на Starlink у пункти обігріву в Херсоні.

У жовтні 2023 Марк вирушив уже у третій похід з села Ділове (географічного центру Європи) до села Мар'янівки на Черкащині (центру країни). Метою збору було 40 мільйонів гривень на 6 машин для цивільного розмінування деокупованої території – збір проводився разом з Фондом Притули.

Де зараз Марк Куцевалов?

Марк Куцевалов активно веде свій блог та знімає гумористичні відео. Він також є частим гостем різних проєктів та шоу на ютубі.

З нещодавніх робіт Марка Куцевалова – роль вовка у фільмі-мюзиклі Василя Байдака "Жив пес Сірко".

