Не любить мішкуватий одяг і слухає Майкла Джексона: 6 цікавих фактів про Меланію Трамп
- Документальний фільм про Меланію Трамп розкриває деталі її життя перед інавгурацією чоловіка у 2025 році.
- Фільм показує, що Меланія Трамп та її команда віддають перевагу елегантності та строгим образам, а також ілюструє її близькі відносини з Дональдом Трампом.
30 січня вийшов документальний фільм про першу леді США Меланію Трамп, який називали провальним ще до прем'єри. У стрічці розповідається про 20 днів з її життя перед другою інавгурацією чоловіка у січні 2025 року.
Видання The Guardian зібрало деякі факти про Меланію з документального фільму. Детальніше – у матеріалі.
Усі співробітники Меланії Трамп одягаються так само як вона
З поваги до Меланії Трамп усі її співробітники переважно носять чорний одяг. Однак, наприклад, дизайнер інтер'єрів одягає костюм-трійку верблюжого кольору.
Перша леді США не любить мішкуватий одяг
Близько 30% фільму присвячено приміркам інавгураційного вбрання Меланії. Вона віддає перевагу обтислим речам. Здебільшого першу леді США можна побачити на публіці у строгих образах.
Моє творче бачення завжди чітке, і я зобов'язана поділитися ним зі своєю командою, щоб вони могли втілити його в життя,
– зазначала Трамп у стрічці.
Меланія – талановита дизайнерка інтер'єрів
Важливо, щоб позачасова елегантність пронизувала кожен елемент,
– говорила Меланія про планування одного з балів.
Вона схвалювання розсилку запрошень, що були у великих червоних конвертах. На стіні кабінету першої леді США висить картина Ренуара "Ложа", проте оригінал зберігається в галереї Курто в Лондоні.
Дональд і Меланія Трамп – дуже близькі
Ніхто не витримав того, що він витримав за останні кілька років,
– говорила Меланія Трамп про чоловіка.
Водночас більшу частину фільму Дональд і Меланія були не разом. Одного разу президент США зателефонував дружині, щоб похвалитися якоюсь великою внутрішньополітичною перемогою.
Чудово, молодець,
– сказала вона.
Її улюблений артист – Майкл Джексон
Я якось зустрілася з ним разом із Дональдом. Він був дуже милим, дуже приємним,
– розповідала перша леді США режисеру фільму Бретту Ратнеру, коли вони їхали у лімузині до резиденції Трампа Мар-а-Лаго.
Улюбленими піснями Меланії є Billie Jean та Thriller.
Меланія Трамп – не аполітична
Меланія Трамп зробила низку заяв про свої амбіції на посаді. Вона прагне "зламати всі норми", повністю переосмислити роль першої леді та подумати про те, як законодавці могли б краще виконувати свою роботу.