Я сказав "так", – MELOVIN заручився з військовим
Співаку MELOVIN зробили пропозицію. Він сказав "так" і вже показав кадри з церемонії освідчення.
Про це виконавець повідомив на своїй сторінці в інстаграмі, передає 24 Канал.
Не пропустіть Син Лесика розчулив архівним фото з батьком після його смерті
Пропозицію артисту зробив парамедик Збройних Сил України Петро Злотя. Він освідчився просто в центрі Києва з великим букетом червоних троянд.
На Майдані, де Україна виборювала свободу, я обрав свою. Любов не питає дозволу. Я сказав "так". ЛГБТ-люди – не ідеологія, не організація. Вони – наші друзі, наші рідні, наші захисники, наші українці. Ті самі, хто поруч у бою, у волонтерстві, у житті,
– написав MELOVIN.
Щоправда, подробиць про тривалість стосунків пари наразі немає. MELOVIN раніше не розповідав, що зустрічається з військовим.
У коментарях під публікацією фанати написали чимало привітань для пари.
- "Нехай у вас все буде добре і ніякі негаразди не зломлять вас. Великого вам щастя";
- "Захоплююсь сміливістю. Любов не знає кордонів та обмежень, заборон та страху";
- "Вітаю";
- "Найбільше на світі бажаю тобі (MELOVIN – 24 Канал) щастя. Сподіваюся ти його дійсно знайшов";
- "Клас. Вітаю";
- "Я так тобою (MELOVIN – 24 Канал) пишаюсь. Бажаю найяскравіших зірок вашому спільному шляху".