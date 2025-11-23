Укр Рус
23 листопада, 11:54
2

Я сказав "так", – MELOVIN заручився з військовим

Софія Хомишин

Співаку MELOVIN зробили пропозицію. Він сказав "так" і вже показав кадри з церемонії освідчення.

Про це виконавець повідомив на своїй сторінці в інстаграмі, передає 24 Канал. 

Пропозицію артисту зробив парамедик Збройних Сил України Петро Злотя. Він освідчився просто в центрі Києва з великим букетом червоних троянд. 

На Майдані, де Україна виборювала свободу, я обрав свою. Любов не питає дозволу. Я сказав "так". ЛГБТ-люди – не ідеологія, не організація. Вони – наші друзі, наші рідні, наші захисники, наші українці. Ті самі, хто поруч у бою, у волонтерстві, у житті,
– написав MELOVIN. 

Щоправда, подробиць про тривалість стосунків пари наразі немає. MELOVIN раніше не розповідав, що зустрічається з військовим. 

У коментарях під публікацією фанати написали чимало привітань для пари. 

  • "Нехай у вас все буде добре і ніякі негаразди не зломлять вас. Великого вам щастя";
  • "Захоплююсь сміливістю. Любов не знає кордонів та обмежень, заборон та страху";
  • "Вітаю";
  • "Найбільше на світі бажаю тобі (MELOVIN – 24 Канал) щастя. Сподіваюся ти його дійсно знайшов";
  • "Клас. Вітаю";
  • "Я так тобою (MELOVIN – 24 Канал) пишаюсь. Бажаю найяскравіших зірок вашому спільному шляху".
 