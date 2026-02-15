MELOVIN оголосив про розрив з нареченим-військовим, який освідчився йому у центрі Києва
- MELOVIN оголосив про розрив з нареченим військовим через Instagram, не розкриваючи причини.
- Деякі користувачі звинуватили MELOVIN у піарі, але він запевнив, що стосунки були справжніми, і розійшлися вони 14 лютого.
Учора ввечері MELOVIN шокував прихильників новиною. Він оголосив про розрив з нареченим військовим.
Про це MELOVIN повідомив в інстаграмі. Що стало причиною розставання, співак не розповів.
MELOVIN опублікував фото, де тримає у руці каблучку, яку йому подарував Петро Злотя, коли освідчувався у центрі Києва. Поруч з артистом лежить його собака.
Ми розійшлися. Прошу медіа утриматись від допитів. Задля мого спокою та спокою Петра я нічого не коментуватиму. З Днем святого Валентина всіх!,
– написав MELOVIN у Threads.
У коментарях під дописом деякі користувачі звинуватили MELOVIN та Петра у піарі. Проте співак запевнив, що стосунки були справжніми. Також він поділився, що вони розійшлися 14 лютого.
Боже, при всій повазі, але це так смішно. Зрозуміло, що був піар, але тоді я утрималась від коментарів. Ще й саме 14 лютого така заява, зате коментарів ми не даємо, для кого ця вистава? Не робіть клоунаду, бо і так люди страждають через неприйняття, упередження та купу стереотипів,
– написала одна з користувачок.
Що відомо про стосунки MELOVIN та Петра Злоті?
Наприкінці листопада 2025 року MELOVIN неочікувано оголосив про заручини. Петро Злотя освідчився співаку на Майдані Незалежності, подарувавши золоту каблучку італійського бренду DOMIANI, оздоблену 10 діамантами загальною вагою 0,07 карата, та 501 червону троянду.
Петро – бойовий медик з позивним "Матадор". Він пішов добровольцем на фронт у 2022 році.
Пізніше MELOVIN поділився, що закохався у Злотю з першого погляду.