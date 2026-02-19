MELOVIN скасував тур Україною після зірваного концерту в Рівному
- MELOVIN скасував тур Україною після зриву концерту в Рівному з міркувань безпеки.
- Концерти в Луцьку, Тернополі, Житомирі, Чернігові та Білій Церкві скасовані, а квитки можна повернути за місцем покупки.
Український співак MELOVIN не поїде з концертами містами України. Це рішення артист прийняв після того, як його виступ у Рівному зірвали невідомі люди.
Про це повідомили на інстаграм-сторінці команди Master Show, що займалась організацією концертів MELOVIN. Сам співак наразі не прокоментував скасування туру.
Як повідомили організатори, подальші концерти, що мали відбутися у Луцьку, Тернополі, Житомирі, Чернігові та Білій Церкві, скасовані з міркувань безпеки.
Ми дуже чекали на зустріч із вами, але безпека кожного – понад усе. Нам щиро прикро, що все склалося саме так,
– вказують організатори.
Повернути придбані квитки можна за місцем покупки.
Тур скасовано / Фото з інстаграму Master Show
Додамо, музичний оглядач Роман Бутурлакін також повідомив, що невідомі люди в балаклавах приїхали в Луцьк, де 18 лютого мав відбутися наступний концерт MELOVIN.
Що сталося напередодні?
- 17 лютого MELOVIN мав виступити у Рівненському палаці культури "Текстильник". Артист перебував у турі з нагоди 10-річчя його кар'єри.
- Перед заходом невідомі люди в балаклавах влаштували протест. Вони стояли з плакатами з написами: "Не за гей-шлюби воюють герої". На місце прибули правоохоронці. Речниця Нацполіції зазначила, що сутичок або порушень громадського порядку не було зафіксовано.
- MELOVIN заявив, що вже не вперше перед його виступами з'являється ультраправа молодь. Співак каже, що людей "привозять на замовлення на маршрутках". Артист висловив розчарування у державі та поліції, яка не врегулювала питання дискримінації.