Після скасування туру: MELOVIN назвав місяць, коли завершить кар'єру

MELOVIN збирається завершити кар'єру. Співак розповів, як і коли планує попрощатися з шанувальниками.

MELOVIN зазначив, що дійсно йде зі сцени, а не піариться на цій темі. Про це заявив в ефірі Радіо Люкс.

Це також не хайп і не прощання, як у Михайла Михайловича Поплавського. Я дійсно завершую кар'єру наприкінці цього року. Я хочу піти в невідомість. Може, ви за мною засумуєте колись,

– сказав MELOVIN.

Співак поділився, що на завершення представить шанувальникам театральну виставу. Він уже працює над нею разом з великою командою. MELOVIN планує запрем'єрити виставу в грудні.

Нагадаємо, що на початку січня на своїй сторінці в інстаграмі MELOVIN повідомив, що завершує кар'єру у 2027 році. Він зізнався, що хоче сфокусуватися на собі та рідних – "без шуму" і "постійної присутності онлайн".

Останнім часом я часто ловлю себе на думці, що живу швидше за себе. Музика, сцена, люди, очікування – усе це було та залишається важливою частиною мого шляху. Це мій прайм, мій досвід, моя вдячність. Але змінюється не лише час. Змінююсь і я,

– зазначив артист.

