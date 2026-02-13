І в горі, і в радості: як змінились зіркові пари, які 30 років разом

Міцні зіркові шлюби – це рідкість у світі шоубізнесу. Найчастіше пари розлучаються через зради своїх коханих, однак приклади щасливого кохання ніхто не скасовував.

Оскільки уже завтра, 14 лютого, увесь світ відзначатиме День Валентина, 24 Канал вирішив розповісти про міцні союзи українського та світового шоубізнесу, які доводять, що кохання існує крізь роки. А також покажемо, як змінились пари за весь цей час.

Читайте також Де зараз Франциско Гомес – екссуддя шоу "Танцюють всі"

Найміцніші шлюби українських зірок

Ольга Сумська і Віталій Борисюк

Історія цієї пари зародилась тоді, коли Ольга була у стосунках з іншим чоловіком й народила від нього доньку. Артисти грали на одній сцені в театрі, а почуття розпалили спільні ролі у мюзиклі "Кандид". Віталій намагався завоювати серце Ольги. Перед однією з репетицій артистка знайшла на своєму столику в гримерці шоколадне серце в якому була записка – "Приходь завтра до мене, я з’їм тебе, як ти цей шоколад".

Сумська не могла проігнорувати свої почуття до Борисюка, тому пішла від чоловіка, забравши доньку. Закохані одружились, а у 2002 році в них народилась донька Ганна. Подружжя разом уже понад 30 років.

Як змінились Ольга Сумська і Віталій Борисюк / Фото з інстаграму

Марина та Павло Зіброви

Пара познайомилась ще у далеких 90-х на одному з творчих вечорів. Артист так захопився жінкою, що використав усі свої можливості, щоб підкорити серце дами. Співак зробив коханій пропозицію – 25 серпня 1994 року вони розписалися.

В обох є сини від попередніх шлюбів, але мають і спільну дитину – доньку Діану. Раніше Зібров зізнавався, що його можна назвати "підкаблучником", бо дружина і донька усім заправляють.

Як змінились Марина та Павло Зіброви / Фото з інстаграму

Руслана Лижичко та Олександр Ксенофонтов

Уже понад 30 років Руслана перебуває у шлюбі з Олександром. Їхню пару називають однією з найзагадковіших в українському шоубізнесі, адже вони майже не діляться деталями приватного життя.

Цікаво, що пару звела музика. Вони познайомились у справах роботи, а за дуже короткий проміжок часу відчули, що це доля. Стосунки почали стрімко розвиватись. Весілля закоханих відбулося у 1995 році. За словами співачки, вона навіть сукню не встигла купити. Просто пара однієї миті вирішила стати чоловіком та дружиною.

Як змінились Руслана Лижичко та Олександр Ксенофонтов / Фото з інстаграму

Найміцніші шлюби світових зірок

Том Генкс і Ріта Вілсон

Зі своєю дружиною голлівудський актор познайомився у 1981 році на зніманнях комедійного серіалу "Нерозлучні друзі". Згодом доля звела їх знову у фільмі "Волонтери". На той момент Том був вже у шлюбі.

У 1987 році чоловік розлучився, а весілля з Рітою відбулось 30 квітня 1988 року. У шлюбі народилось двоє дітей. Іноді у ЗМІ з'являлись чутки, що пара переживає кризу або ж взагалі знаходиться на межі розлучення, однак за стільки років їхнє кохання продовжує жити.

Як змінились Том Генкс і Ріта Вілсон / Фото Getty images

Джон Траволта і Келлі Престон

Пара познайомилась у 1989 році на зйомках фільму "Фахівці". Келлі на момент знайомства була заміжня, але згодом розлучилась. У 1991 році пара повінчалась.

У них народилось троє дітей. На жаль, первісток помер у 2009 році через епілептичний напад.

Джон і Келлі кохали одне одного й були найміцнішою парою Голлівуду. У 2020 році актор повідомив, що його кохана померла від раку. На жаль, смерть розлучила їх.

Як змінились Джон Траволта і Келлі Престон / Фото Getty images

Сара Джессіка Паркер та Метью Бродерік

Пара разом уже майже 30 років. Познайомились вони у 1991 році, а вперше разом зіграли у п'єсі "Як досягти успіху в бізнесі, не докладаючи особливих зусиль" у 1996.

Менш ніж через рік після їхнього дебюту на Бродвеї вони ошелешили шанувальників одруженням. Цікаво також, що на своє весілля вони запросили чимало друзів та родичів, які насправді думали, що йдуть на вечірку. Це стало для них справжньою несподіванкою.

З цього моменту пара ніколи не розлучалась і виховує аж троє дітей.

Як змінились Сара Джессіка Паркер і Метью Бродерік / Фото Getty images

А ще раніше ми розповідали про 6 українських зірок, які були коханками й не приховують цього.