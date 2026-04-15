15 квітня Вищий адміністративний суд Литви задовольнив апеляцію російського репера Алішер Моргенштерн. Він скасував 10-річну заборону на в’їзд, визнавши її необґрунтованою.

Про це повідомив литовський національний суспільний мовник LRT (Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija), який об'єднує громадське радіо та телебачення.

Раніше Департамент міграції заборонив в'їзд Моргенштерну, а суд першої інстанції це рішення підтримав. Однак, Вищий адміністративний суд скасував рішення як суду нижчої інстанції, так і Департаменту міграції. Апеляційна інстанція дійшла висновку, що рішення базувалося на неналежних доказах. Зокрема, міграційна служба спиралася на дані Міністерства закордонних справ, хоча оцінку загроз нацбезпеці має надавати інший орган – Департамент державної безпеки, який у цій справі висновку не зробив.

Суд також зазначив, що інформація з відкритих джерел, попередні висловлювання чи санкції інших держав не є достатнім доказом загрози національній безпеці Литви. До того ж не було з'ясовано, на яких підставах інші країни ухвалювали свої рішення. Окремі аргументи базувалися на припущеннях, а не фактах, і враховували лише негативну інформацію без урахування інших даних, які могли б її спростувати.

У підсумку суд визнав рішення упередженим і непропорційним.

Також Моргенштерну присудили компенсацію судових витрат у розмірі майже 34 євро.

Зауважимо, що Моргенштерн є у переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України. Про це вказано на сайті Ради національної безпеки і оборони України. До речі, нещодавно колишня дівчина репера, українська акторка та модель Ліза Василенко, розкрила таємні плани Моргенштерна очолити Україну і Росію.

Що відомо про Моргенштерна?